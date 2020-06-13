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В пункте пропуска "Марьинка" от сердечного приступа умер мужчина

В пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который после нескольких месяцев лечения в медучреждениях на подконтрольной Киеву территории пытался вернуться к семье в оккупированный боевиками "ДНР" Донецк, об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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Вечером 11 июня мужчине стало плохо, его доставили в больницу на карете скорой помощи
Вечером 11 июня мужчине стало плохо, его доставили в больницу на карете скорой помощи
Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission / Facebook

Мужчина 1961 года рождения умер возле контрольного пункта въезда-выезда в Марьинке. С 10 июня, после того, как Украина возобновила работу пропускных пунктов, он ждал возможности пересечь линию соприкосновения, об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook 12 июня.

Он провел несколько месяцев в различных больницах на подконтрольной Киеву территории Украины и пытался вернуться к семье в оккупированный боевиками "ДНР" Донецк, сказано в релизе. 

"Вечером 11 июня ему стало плохо, его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашенной "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/1619864454846258

В миссии ООН подчеркнули, что эта трагическая смерть является напоминанием о том, что необходимо позволить гражданским лицам пересекать линию соприкосновения, пока не будут сняты ограничения на передвижение, связанные с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Украина может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе, сообщил привлеченный Украиной к работе трехсторонней контактной группы на минских переговорах журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

Теги: Донецк, Украина, ООН, Марьинка, карантин, ДНР, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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