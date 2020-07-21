"Он отвечает, двигаемся дальше". Замглавы СБУ рассказал о переговорах с луцким террористом

Первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий заявил, что Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, контактирует с переговорщиками.

Житель Волынской области Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, идет на контакт. Об этом на брифинге в Луцке заявил первый замглавы Службы безопасности Украины – руководитель Антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий. Пресс-конференцию транслировал "5 канал".

"Идут переговоры. Он отвечает, в коннекте с переговорщиками. Есть понимание, двигаемся дальше", – сказал он.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.