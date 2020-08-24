Полицейские в Луизиане застрелили афроамериканца, в городе вспыхнули беспорядки

Ночью 21 августа полицейские застрелили 31-летнего Трейфорда Пеллерина, который оказал сопротивление при задержании. Полиция хотела усмирить его электрошокерами, но они не помогли.

На улицы города Лафайетт (штат Луизиана) 23 августа вышли на протесты десятки человек из-за убийства афроамериканца полицейскими при попытке задержания, сообщило агентство Associated Press.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы, несколько участников беспорядков задержали.

Associated Press пишет, что ночью 21 августа полицейские пытались задержать 31-летнего Трейфорда Пеллерина, когда он выходил из круглосуточного магазина с ножом.

При задержании Пеллерин пытался бежать. Полицейские использовали электрошокеры, но безуспешно. Они застрелили афроамериканца, когда он врывался с ножом в другой круглосуточный магазин, сообщило Associated Press.

Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал происшедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу".

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

После смерти Флойда в США начались беспорядки. Демонстранты выходили на улицы и забрасывали полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов грабили магазины. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок.

Демонстранты валили памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.