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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские в Луизиане застрелили афроамериканца, в городе вспыхнули беспорядки

Ночью 21 августа полицейские застрелили 31-летнего Трейфорда Пеллерина, который оказал сопротивление при задержании. Полиция хотела усмирить его электрошокерами, но они не помогли.

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Полицейские в Луизиане застрелили афроамериканца
Полицейские в Луизиане застрелили афроамериканца
Фото: depositphotos.com

На улицы города Лафайетт (штат Луизиана) 23 августа вышли на протесты десятки человек из-за убийства афроамериканца полицейскими при попытке задержания, сообщило агентство Associated Press.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы, несколько участников беспорядков задержали.

Associated Press пишет, что ночью 21 августа полицейские пытались задержать 31-летнего Трейфорда Пеллерина, когда он выходил из круглосуточного магазина с ножом.

При задержании Пеллерин пытался бежать. Полицейские использовали электрошокеры, но безуспешно. Они застрелили афроамериканца, когда он врывался с ножом в другой круглосуточный магазин, сообщило Associated Press.

Американский союз защиты гражданских свобод охарактеризовал происшедшее как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, который привел к смертельному исходу".

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

После смерти Флойда в США начались беспорядки. Демонстранты выходили на улицы и забрасывали полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов грабили магазины. Неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий, а также полицейский участок.

Демонстранты валили памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Теги: США, убийство, беспорядки, правоохранители, афроамериканцы, задержание, полицейский, Луизиана, акции протеста, Миннеаполис
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