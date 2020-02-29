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Полиция предупредила о мошенничестве с помощью сим-карт. Жительница Тернополя лишилась 13 тыс. грн

Неизвестный позвонил жительнице Тернополя и, представившись сотрудником компании-оператора, получил данные о звонках женщины. После этого он сделал дубликат сим-карты и снял с кредитной карты более 12 тыс. грн, заявили в полиции Тернопольской области.

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Злоумышленник перевыпустил сим-карту жертвы и получил доступ к ее кредитному счету с помощью онлайн-банкинга
Злоумышленник перевыпустил сим-карту жертвы и получил доступ к ее кредитному счету с помощью онлайн-банкинга
Фото: Depositphotos.com

Полиция Тернопольской области 28 февраля предупредила о мошенничестве с помощью сим-карт.

По данным правоохранителей, жертвой схемы стала жительница Тернополя.

Ей позвонил неизвестный и, представившись представителем одного из мобильных операторов, сообщил о проведении ремонтных работ и возможных сбоях в работе сети. Он заявил, что сим-карту женщины могут заблокировать. Чтобы этого не произошло злоумышленник попросил назвать три последних номера, на которые и с которых звонили женщине.

"Через некоторое время ее сим-карта перестала работать. Она ничего не заподозрила, поскольку верила, что продолжаются ремонтные работы. Через некоторое время женщина пошла в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована и неизвестный получил ее дубликат. Кроме этого, с ее банковской кредитной карты исчезло почти 13 тыс. грн", – сообщили в полиции.

После обращения потерпевшей правоохранители выяснили, что мошенник, узнав последние набранные номера, перевыпустил сим-карту и с ее помощью получил доступ к банковскому мобильному приложению жертвы, сняв все доступные средства.

Полиция призвала не сообщать свои данные неизвестным и напомнила, что "в случае кражи денег со счетов ни банк, ни оператор не обязаны обеспечивать безопасность такого доступа или компенсировать убытки".

"Операторы советуют свою сим-карту привязать к паспортным данным. В этом случае во время ее замены абонент должен будет предъявить паспорт. Это сделает практически невозможной мошенническую схему с [перевыпуском сим-карты]", – добавили в полиции.

Теги: Тернополь, мошенничество, Тернопольская область, правоохранители, кредиты, Национальная полиция
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