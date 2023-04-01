"Радуется оккупации Херсона и называет вторжение войной США и РФ". СБУ опубликовала записи разговоров экс-настоятеля Киево-Печерской Лавры

В пятиминутный ролик спецслужба собрала записи, в которых "митрополит Павел радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".
Так, голос, похожий на Лебедя, заявляет, что в оккупированном Херсоне "люди довольные", что Украина якобы провоцирует оккупантов, поэтому те "бьют по полной", что оружие после полномасштабного вторжения РФ в Украину раздали "ублюдкам".
Кроме того, СБУ показало в том же видео обращение Лебедя, в котором тот, по мнению спецслужбы, разжигает религиозную вражду и унижает чувства верующих.
1 апреля российское агентство "РИА Новости" распространило заявление митрополита о том, что с утра ему объявлено подозрение и Служба безопасности Украины ведет обыски.
Позже СБУ подтвердила, что он подозревается по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).
Сегодня Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде домашнего ареста.