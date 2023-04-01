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"Радуется оккупации Херсона и называет вторжение войной США и РФ". СБУ опубликовала записи разговоров экс-настоятеля Киево-Печерской Лавры

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Лебедь имеет статус подозреваемого
Лебедь имеет статус подозреваемого
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

1 апреля Служба безопасности Украины опубликовала в YouTube записи телефонных разговоров бывшего настоятеля Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павла (Лебедя), который подозревается в разжигании национальной и религиозной розни, а также в оправдании российской агрессии против Украины.

В пятиминутный ролик спецслужба собрала записи, в которых "митрополит Павел радуется временной оккупации Херсона и называет вторжение РФ в Украину "войной Америки и России до последнего украинца".

Так, голос, похожий на Лебедя, заявляет, что в оккупированном Херсоне "люди довольные", что Украина якобы провоцирует оккупантов, поэтому те "бьют по полной", что оружие после полномасштабного вторжения РФ в Украину раздали "ублюдкам".

Кроме того, СБУ показало в том же видео обращение Лебедя, в котором тот, по мнению спецслужбы, разжигает религиозную вражду и унижает чувства верующих.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

1 апреля российское агентство "РИА Новости" распространило заявление митрополита о том, что с утра ему объявлено подозрение и Служба безопасности Украины ведет обыски.

Позже СБУ подтвердила, что он подозревается по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде домашнего ареста.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Херсон, религия, война, телефоны, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, записи, митрополит Павел, Служба безопасности Украины
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