Разумков заявил, что в Раде нарабатывают несолько законопроектов в сфере пожарной безопасности

В Украине действует ряд законов в сфере пожарной безопасности, но многие из них не выполняются, отметил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя пожар в доме престарелых в Харькове.

Разумков: Многие вещи определены законодательно. Единственная проблема в том, что они не выполняются Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде нарабатывают несколько законопроектов в сфере пожарной безопасности. Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков в комментарии каналу "Украина 24" 22 января, комментируя пожар в доме престарелых в Харькове.

Глава Верховной Рады выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Многие вещи определены законодательно. Единственная проблема в том, что они не выполняются должным образом. Параллельно есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут подготовлены профильными комитетами, направлены в Верхную Раду и рассмотрены. У нас много правильных законов, но если они не будут выполняться на местах, то мы будем сталкиваться с такой проблемой", – сказал он.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По предварительной информации полиции, в доме находилось примерно 30 человек: 27–28 пожилых людей и четыре человека из обслуживающего персонала. 15 из них погибли, 11 пострадали. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что помещение было переоборудовано под дом престарелых. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказывал, что пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Госбюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников ГСЧС.

Следователи проверяют три версии пожара. Первая версия – пожар возник в результате поджога; вторая – причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами; третья – пожар случился из-за замыкания электросети. В рамках расследования были задержаны владелец дома, где находился пансионат, арендатор и администратор заведения. Позже правоохранители задержали жену арендатора, которая является директором частного предприятия и фактически руководила домом престарелых.

23 января в Украине объявят днем траура в связи с трагедией.