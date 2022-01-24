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Суд отказался отпускать из-под домашнего ареста Антоненко и Кузьменко, фигурантов дела об убийстве Шеремета

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Антоненко позволили снять электронный браслет
Антоненко позволили снять электронный браслет
Фото: ЕРА

24 января Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, обвиняемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, о смягчении им меры пресечения. Об этом сообщает УНИАН.

Защита просила заменить домашний арест на личное обязательство, но председательствующая судья Оксана Голуб приняла решение оставить оба ходатайства без удовлетворения.

Следующее заседание суда по делу Шеремета назначено на 9 февраля.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Позже суд отправил Антоненко под ночной домашний арест и позволил снять электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

Теги: убийство, Павел Шеремет, домашний арест, личное обязательство, судья, суд, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
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