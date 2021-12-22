Мать Шеремета о расследовании смерти сына: Я вообще не рассчитываю на скорый результат

"Уж сколько времени прошло! Павлу исполнилось бы 50 лет. Я вообще не рассчитываю на скорый результат в расследовании. Дай Бог мне дожить до того времени, чтобы хоть что-нибудь узнать. Прошло пять лет, и за это время можно было что-нибудь да и сделать. Но если с самого начала не сделали – то дальше и подавно", – говорит она.

Людмила Шеремет поблагодарила белорусских журналистов, членов запрещенной на родине Белорусской ассоциации журналистов, которые сейчас живут и работают в Киеве, за то, что они собрались у памятника Шеремету на пятилетие его гибели, а также в день его памяти.

"Я благодарна и украинским журналистам, руководству НСЖУ. Я видела на митинге коллег сына из "Украинской правды" и его друзей. Эти люди стали и моими близкими друзьями. Они мне звонят по телефону, поддерживают. Я также благодарна Украине за то, что она помогает нашим белорусским ребятам, которые по воле судьбы оказались в такой сложной ситуации. У нас все негосударственные газеты и онлайн-ресурсы объявлены экстремистскими", – рассказала женщина.

Она упомянула, что у Шеремета был сайт "Белорусский партизан" и он также был признан экстремистским.