Суд продлил меры пресечения фигурантам дела Шеремета

Судья Оксана Голуб продлила срок действия ночного домашнего ареста (с 23.00 до 6.00) ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 19 января 2022 года.
Военной медсестре Яне Дугарь продлен срок личного обязательства до 19 января.
Следующее заседание по делу об убийстве Шеремета запланировано на 11.00 6 декабря.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Шевченковский райсуд Киева на заседании 27 сентября этого года смягчил меру пресечения Антоненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.
Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству. В МВД считают, что дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.