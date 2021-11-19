Суд продлил меры пресечения фигурантам дела Шеремета

Судья Оксана Голуб продлила срок действия ночного домашнего ареста (с 23.00 до 6.00) ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 19 января 2022 года.

Военной медсестре Яне Дугарь продлен срок личного обязательства до 19 января.

Следующее заседание по делу об убийстве Шеремета запланировано на 11.00 6 декабря.