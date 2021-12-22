"Суд еще не дошел даже до экватора". Юрист семьи Шеремета заявил, что дело об убийстве журналиста затягивают

"С самого начала мы требовали, и [гражданская жена Шеремета] Елена Притула согласилась с тем, что событие, в результате которого погиб Павел Шеремет, следовало трактовать как террористический акт, направленный на устрашение журналистов. А сегодня уже можно говорить, что и на устрашение оппонентов белорусского диктатора", – говорит юрист.

По его словам, в последнее время дело начало пробуксовывать.

"Его начали затягивать. Уже в декабре 2021-го были отменены все судебные заседания по делу Павла Шеремета. Причины, с чем это может быть связано, пока неизвестны", – отмечает Мамалыга.

Более того, суд, который обязан был уведомить потерпевшую сторону об отмене заседаний, не сделал этого. Ни Притула, ни мать Шеремета не были уведомлены о том, что заседания отменены и следующее заседание запланировано на 21 января 2022 года.

"По нашему убеждению, суд еще не дошел даже до экватора судебного разбирательства. Он исследовал письменные, аудио- и видеодоказательства, предоставленные стороной обвинения, но не исследовал доказательства, предоставленные стороной защиты. А впереди еще допрос свидетелей, заявленных стороной обвинения, – их более 200", – констатирует юрист.