"Суд еще не дошел даже до экватора". Юрист семьи Шеремета заявил, что дело об убийстве журналиста затягивают

"С самого начала мы требовали, и [гражданская жена Шеремета] Елена Притула согласилась с тем, что событие, в результате которого погиб Павел Шеремет, следовало трактовать как террористический акт, направленный на устрашение журналистов. А сегодня уже можно говорить, что и на устрашение оппонентов белорусского диктатора", – говорит юрист.
По его словам, в последнее время дело начало пробуксовывать.
"Его начали затягивать. Уже в декабре 2021-го были отменены все судебные заседания по делу Павла Шеремета. Причины, с чем это может быть связано, пока неизвестны", – отмечает Мамалыга.
Более того, суд, который обязан был уведомить потерпевшую сторону об отмене заседаний, не сделал этого. Ни Притула, ни мать Шеремета не были уведомлены о том, что заседания отменены и следующее заседание запланировано на 21 января 2022 года.
"По нашему убеждению, суд еще не дошел даже до экватора судебного разбирательства. Он исследовал письменные, аудио- и видеодоказательства, предоставленные стороной обвинения, но не исследовал доказательства, предоставленные стороной защиты. А впереди еще допрос свидетелей, заявленных стороной обвинения, – их более 200", – констатирует юрист.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.
Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Шевченковский райсуд Киева на заседании 27 сентября этого года смягчил меру пресечения Антоненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).
22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.
Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.
Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству. В МВД считают, что дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.