Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд в Запорожье арестовал Анисимова, которого называли "смотрящим" от Януковича

Криминальный авторитет Евгений Анисимов, который находился в розыске шесть лет, был задержан в Киеве 16 февраля, заявили в полиции. Заводской суд Запорожья взял его под стражу без права залога. В СМИ мужчину называли "смотрящим" от семьи экс-президента Украины Виктора Януковича.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анисимова задержали с помощью спецназа
Анисимова задержали с помощью спецназа
Фото: Евгений Черняк / Facebook

Вечером 17 февраля Заводской районный суд Запорожья принял решение взять под стражу на 60 суток Евгения Анисимова, предполагаемого лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

По словам представителя потерпевших Дмитрия Гладкого, избрание меры пресечения затянулось из-за того, что Октябрьский райсуд Запорожья, в который было передано уголовное производство, не смог сформировать коллегию: все судьи уже были заняты в делах, связанных с группировкой Анисимова, и взяли самоотвод.

Суд арестовал задержанного без права залога.

Анисимова подозревают в создании преступной организации, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, вымогательстве, незаконном обороте и обращении с оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Анисимов "терроризировал предпринимателей Запорожья". СМИ называли его "смотрящим" от семьи экс-президента Виктора Януковича.

21 октября 2013 года авторитета задержали в аэропорту Борисполь, а в Запорожье были задержаны близкие к нему лица. В январе 2014 года Анисимов вышел из СИЗО, после чего скрывался от правоохранителей. Находящегося в розыске мужчину 16 февраля 2020 года задержали в Киеве сотрудники департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРД.

Теги: Запорожье, арест, розыск, предприниматели, вымогательство, Евгений Анисимов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS