Суд в Запорожье арестовал Анисимова, которого называли "смотрящим" от Януковича

Криминальный авторитет Евгений Анисимов, который находился в розыске шесть лет, был задержан в Киеве 16 февраля, заявили в полиции. Заводской суд Запорожья взял его под стражу без права залога. В СМИ мужчину называли "смотрящим" от семьи экс-президента Украины Виктора Януковича.

Вечером 17 февраля Заводской районный суд Запорожья принял решение взять под стражу на 60 суток Евгения Анисимова, предполагаемого лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

По словам представителя потерпевших Дмитрия Гладкого, избрание меры пресечения затянулось из-за того, что Октябрьский райсуд Запорожья, в который было передано уголовное производство, не смог сформировать коллегию: все судьи уже были заняты в делах, связанных с группировкой Анисимова, и взяли самоотвод.

Суд арестовал задержанного без права залога.

Анисимова подозревают в создании преступной организации, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, вымогательстве, незаконном обороте и обращении с оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Анисимов "терроризировал предпринимателей Запорожья". СМИ называли его "смотрящим" от семьи экс-президента Виктора Януковича.

21 октября 2013 года авторитета задержали в аэропорту Борисполь, а в Запорожье были задержаны близкие к нему лица. В январе 2014 года Анисимов вышел из СИЗО, после чего скрывался от правоохранителей. Находящегося в розыске мужчину 16 февраля 2020 года задержали в Киеве сотрудники департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназа КОРД.