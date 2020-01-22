Украинец, который пожаловался на отсутствие помощи после авиакатастрофы в Казахстане, пробыл в больнице две недели вместо полутора месяцев – консул

Пострадавший в результате авиакатастрофы 27 декабря 2019 года в Казахстане украинец Юрий Сон, который пожаловался на отсутствие помощи от украинских властей, выписался из больницы через две недели, хотя врачи предписали ему постельный режим на полтора месяца. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал консул Украины в Казахстане Иван Алмаши.

"С нашими гражданами контактируют, им оказана помощь в возвращении утраченных документов. Супруге пострадавшего выдано удостоверение на возвращение в Украину. Чтобы получить материальную помощь от государства, нужно соблюдать законодательство. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие доходы членов семьи, ее состав. Хотим мы или нет, все должно быть оформлено по правилам. Авиакомпания, к сожалению, от ответственности ушла – ее деятельность заблокирована. Их служащих распустили, они сейчас не работают. Мы написали письмо, но ответа от авиакомпании не получили. Страховая компания не страхует случаи транспортных расходов. И законы Казахстана не предусматривают гражданско-правовой ответственности перевозчиков перед пассажирами. А сами они не были застрахованы вообще. То есть никакой страховки в Казахстане не имели. Мы государственные служащие и не можем просто так выдавать деньги. Тем более, там немаленькая сумма", – отметил консул.

По его словам, сейчас пострадавший с супругой намерены вернуться в Украину.

"Кроме того, врачи предписали пострадавшему на полтора месяца постельный режим, а он взял и через две недели выписался. По сути, отказался от госпитализации. Хотя его лечение было оплачено – пожалуйста, сколько нужно оставайся, все лекарства есть. То есть все предусмотренные страховые случаи выполняются. Но транспортные расходы не предусмотрены. И сейчас они с супругой хотят вернуться в Украину. Для этого им надо собрать все документы – часть у них уже на руках, нужно еще три – четыре справки. Помимо этого, необходимо найти возможности для транспортировки этих людей. Если у Казахстана не получится решить эти вопросы, только тогда наше государство примет решение о выделении средств", – подчеркнул Алмаши.

Юрий Сон вместе с женой выжили в авиакатастрофе, но получили тяжелые травмы – перелом позвоночников, из-за чего почти две недели пролежали в казахской больнице. Сон пожаловался, что в то время, как казахское правительство всячески помогало им, от украинского пострадавшие не получили ничего, кроме списка бумаг на получение помощи.

Утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. После вылета из аэропорта самолет, который следовал рейсом Алматы – Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Всего на борту самолета было 98 человек: пять членов экипажа и 93 пассажира. Среди них – два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные – граждане Казахстана.

По данным МВД, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49. На сайте комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана обнародован список погибших, среди них – командир самолета Марат Муратбаев.

По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.