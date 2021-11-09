В Чернигове за рулем умер водитель маршрутки

Медики, которые прибыли на вызов, пытались реанимировать мужчину, однако он умер Фото: chernihiv.city

"В понедельник, около 18.50 в Чернигове на линию 103 поступил вызов от одного из пассажиров маршрутного такси №27 о том, что водителю стало плохо за рулем. Автобус в это время подъехал к остановке "Красный мост", – говорится в сообщении.

Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но он умер. Водителю было 58 лет.

Местное издание "Чернігів.City" пишет, что медики использовали дефибрилляторы, после чего перенесли мужчину в автомобиль скорой помощи, чтобы отвезти в больницу, но уже в машине он скончался.