В Чернигове за рулем умер водитель маршрутки

"В понедельник, около 18.50 в Чернигове на линию 103 поступил вызов от одного из пассажиров маршрутного такси №27 о том, что водителю стало плохо за рулем. Автобус в это время подъехал к остановке "Красный мост", – говорится в сообщении.
Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но он умер. Водителю было 58 лет.
Местное издание "Чернігів.City" пишет, что медики использовали дефибрилляторы, после чего перенесли мужчину в автомобиль скорой помощи, чтобы отвезти в больницу, но уже в машине он скончался.