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ПРОИСШЕСТВИЯ

Замдиректора Львовского исторического музея Силецкого нашли мертвым, он пропал два дня назад

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У Силецкого осталась жена и двое детей
У Силецкого осталась жена и двое детей
Фото: Юрко Сілецький / Facebook

Заместитель директора Львовского исторического музея Юрий Силецкий найден мертвым. Об этом сообщила в Facebook вечером 7 ноября замдиректора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим. Силецкому было 38 лет.

"Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2997299087253199&id=100009194117683

По информации ZAXID.net, Силецкий пропал еще 6 ноября. Он уехал из своего дома в Винниках в направлении Тернополя и перестал выходить на связь с близкими. 7 ноября его объявили в розыск. 

В пресс-службе полиции Львовской области изданию подтвердили, что нашли автомобиль и тело Силецкого. Из собственных источников изданию стало известно, что погибшего обнаружили в лесу возле села Лагодов.

Утром 8 ноября в полиции рассказали ZAXID.net, что расследуют смерть Силецкого как самоубийство.

У погибшего осталась жена и двое детей. 

Теги: Львов, смерть, полиция, музеи, розыск
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