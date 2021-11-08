Замдиректора Львовского исторического музея Силецкого нашли мертвым, он пропал два дня назад

"Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрия Силецкого. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…" – говорится в сообщении.

По информации ZAXID.net, Силецкий пропал еще 6 ноября. Он уехал из своего дома в Винниках в направлении Тернополя и перестал выходить на связь с близкими. 7 ноября его объявили в розыск.

В пресс-службе полиции Львовской области изданию подтвердили, что нашли автомобиль и тело Силецкого. Из собственных источников изданию стало известно, что погибшего обнаружили в лесу возле села Лагодов.

Утром 8 ноября в полиции рассказали ZAXID.net, что расследуют смерть Силецкого как самоубийство.

У погибшего осталась жена и двое детей.