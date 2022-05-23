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В Черниговской области после наезда на мину погиб тракторист – ГСЧС

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В результате взрыва была уничтожена задняя часть трактора
В результате взрыва была уничтожена задняя часть трактора
Фото: ДСНС України / Telegram

23 мая возле села Киенка Черниговской области в ходе проведения полевых работ на мине подорвался трактор. Об этом в Telegram проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство. [...] Водитель трактора в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что когда на место происшествия прибыли пиротехники и взрывотехники и проверили прилегающую местность, то "обнаружили еще одну противотанковую мину ТМ-62М".

На фото видно, что в результате взрыва была уничтожена задняя часть трактора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После того как в начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов с северных областей страны на оставленных захватчиками минах регулярно подрываются трактористы и водители другой техники.

Так, 17 мая в Андреевке Киевской области на противотанковой мине подорвался тракторист, еще одну – неразорвавшуюся – мину правоохранители обнаружили под колесами поврежденной техники.

Похожий случай произошел в регионе 21 мая возле села Липовка. Тракторист получил ранение, а рядом с местом взрыва спасатели обнаружили еще девять мин, установленных российскими военными.

Теги: взрыв, ГСЧС, война, минирование, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, мина, погибшие
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