В Черниговской области после наезда на мину погиб тракторист – ГСЧС

"Во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство. [...] Водитель трактора в тяжелом состоянии каретой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что когда на место происшествия прибыли пиротехники и взрывотехники и проверили прилегающую местность, то "обнаружили еще одну противотанковую мину ТМ-62М".

На фото видно, что в результате взрыва была уничтожена задняя часть трактора.

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