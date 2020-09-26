ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харьковской области объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26

В день траура на всей территории Харьковской области приспустят государственный флаг Украины, решение опубликовано на сайте областной государственной администрации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку
Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим на борту военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Харьковской ОГА.

"Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В день траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", — говорится в распоряжении.

Также 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предложили внести соответствующие изменения в программы передач.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.

По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной. 

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины сообщили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили к полету.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Харьков, самолет, авиакатастрофа, траур, Харьковская область, крушение, Харьковская ОГА, ВСУ, пострадавшие, трагедия, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Мой гений". Каменских трогательно призналась мужу в любви
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
"Хватило или не хватило мозгов". Ласточкин заговорил о политике
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Винник: Я состою из боли на сегодняшний день
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
  Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
Премия BAFTA внесла изменения в правила конкурса
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
  Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Гвоздева: Я не Полякова. Меня мама по-другому воспитывала
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS