В Харьковской области объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26

В день траура на всей территории Харьковской области приспустят государственный флаг Украины, решение опубликовано на сайте областной государственной администрации.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим на борту военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Харьковской ОГА.

"Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В день траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры", — говорится в распоряжении.

Также 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предложили внести соответствующие изменения в программы передач.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.