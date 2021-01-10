В Харьковской области прошло 14 акций протеста против повышения тарифов

Жители Харьковской области 10 января перекрывали трассы и подписывали петиции против повышения тарифов. По данным Национальной полиции, в акциях приняли участие более тысячи человек.

Акции протеста прошли в Харькове и 13 районах области Фото: hk.npu.gov.ua

Около 50 жителей поселка Высокий Харьковской области 10 января перекрыли движение транспорта на трассе Харьков – Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Люди вышли на акцию протеста против роста тарифов.

"Обеспечен отвод транспорта через объездные дороги", – отметили в полиции.

По информации канал "Труха Харьков" в Telegram, к акции протеста присоединились жители Люботина Харьковской области.

Жители Люботина днем перекрыли трассу Киев – Харьков.

По данным полиции, акции протеста прошли в Харькове и 13 районах области: Балаклейском, Харьковском, Змиевском, Волчанском, Нововодолажском, Чугуевском, Дергачевском, Лозовском, Богодуховском, Изюмском, Золочевском, Валковском и Барвенковском районах. Об этом написала пресс-служба полиции.

"В Люботине на площади Соборной почти 150 участников акции подписали петицию против повышения тарифов. 15 местных жителей почти полчаса перекрывали движение транспорта по пешеходному переходу на трассе Киев - Харьков - Довжанский. В Змиевском районе акции протеста прошли в городе Змиев, поселке Слобожанское и селах Тарановка и Лиман", – отметили в сообщении.

Движение транспорта блокировали в Волчанске, около 40 минут движение транспорта по улице Соборной было ограничено.

"Акции протеста у райгосадминистраций прошли в Новой Водолаге, Чугуеве, Дергачах, Лозовой, Богодухове, Изюме, Золочеве, на площадке перед ЦНАП в Мерефе, на центральной площади в Валках, перед городским советом в городе Барвенково, а также у Харьковского городского совета", – подытожили в полиции.

В массовых акциях приняли участие более 1000 участников. Охрану общественного порядка осуществляли более 220 полицейских.

24 декабря 2020 года Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, повысила средневзвешенный тариф на тепло для населения до 1121,71 грн/Гкал. Свое решение Нацкомиссия обосновала снижением объемов производства теплоэнергии, ростом зарплат на тепловырабатывающих предприятиях, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и на услуги по распределению природного газа.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил врио министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитету Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения.

Люди перекрывали трассу в Полтавской области в знак протеста против повышения тарифов 4 января и 8 января. 6 января аналогичная акция прошла в Прикарпатье, 7 января – в Харьковской области.