В крушении Sukhoi Superjet в Шереметьево виновен командир экипажа – Следком РФ

По словам замглавы Следкома РФ Игоря Краснова, следствие установило, что весной 2019 года командир самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов при посадке в Шереметьево создал "разрушающую перегрузку". Тогда погиб 41 человек.

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в мае 2019 года при посадке в аэропорту Шереметьево из-за действий командира экипажа. Об этом заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил в январском интервью "Коммерсанту".

"По версии следствия, непосредственной причиной катастрофы... явились противоправные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, тем не менее своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна", – сказал он.

Замглавы Следкома отметил, что "грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой".

Он подчеркнул, что Евдокимову предъявлено обвинение, и продолжения расследования не будет.

"У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия. Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров", – объяснил Краснов.

SSJ 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатируют с 2008 года. Этот самолет есть в авиапарке нескольких российских перевозчиков и одной авиакомпании из Мексики.

5 мая SSJ 100, следовавший рейсом SU1492 Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево. Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП, возможно, связанного с ударом молнии. Пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала, что двигатели лайнера загорелись после приземления.

Из 78 человек, которые находились на борту, погиб 41. СК России рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet. Среди них – недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия, неисправность самолета.

После катастрофы в РФ уже фиксировали несколько инцидентов с самолетом SSJ 100. Совладелец российской авиакомпании S7 Airlines Владислав Филев сообщил, что "летчики начинают уходить" из-за того, что их считают виновными в инцидентах с самолетами.