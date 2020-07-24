В Луганской области произошло возгорание травяного настила – ГСЧС

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание травяного настила в Луганской области удалось локализовать.

К тушению пожара были привлечены 16 человек и шесть единиц техники Фото: ДСНС України / Facebook

24 июля вблизи села Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области произошло возгорание травяного настила. Об этом в Facebook сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара были привлечены 16 человек и шесть единиц техники. Дополнительно к месту происшествия следуют еще девять единиц техники.

По состоянию на 15.57 спасателям удалось локализовать возгорание.

В июле в Луганской области произошло два лесных пожара.

Днем 6 июля вспыхнул масштабный пожар вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Полностью пожар на территории Новоайдарского района ликвидировали 13 июля.

По информации Офиса президента, в результате пожара погибло пять человек. Кабинет Министров Украины тогда выделил 54,7 млн грн на ликвидацию последствий пожара.

22 июля в Новоайдарском районе Луганской области загорелся лес и сухая трава. Причиной возгорания стал обстрел возле села Лопаскино.