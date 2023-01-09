В Никополе из-за пожара погиб трехлетний ребенок, еще двое детей попали в больницу – ГСЧС

Возгорание произошло в квартире на улице Добролюбова, о нем спасателей уведомили по телефону.

"По прибытию на место вызова спасателей установлено, что из квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым. В квартире, где произошло возгорание, жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений находились на улице", – говорится в сообщении.

В госслужбе по ЧС отметили, что без сознания находилась девочка 2019 года рождения, находилась без сознания.

"Чрезвычайники провели реанимационные мероприятия по прибытию экстренной медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Также на пожаре получили травмы и были госпитализированы экстренной медицинской помощью в больницу девочка 2018 года рождения и мальчик 2021 года с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения", – объяснили в ГСЧС.

По данным спасателей, огнем уничтожено имущество в двухкомнатной квартире на общей площади 18 м².