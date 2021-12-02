В Полтаве обнаружили в запертой изнутри квартире два тела без признаков насильственной смерти и мужчину без сознания

Полиция назначила ряд экспертиз в связи с загадочной смертью двух человек Фото: depositphotos.com

В полицию 1 декабря обратилась хозяйка квартиры. Она рассказала, что обнаружила в своем жилье, которое сдавала, тела двух молодых мужчин без признаков жизни и мужчину в бессознательном состоянии.

Умершими оказались 25-летний мужчина и 17-летний подросток, жители разных районов Полтавской области. Третий мужчина, который был доставлен в реанимационное отделение больницы, – 48-летний житель Харьковской области. Мужчины приехали в Полтаву на заработки.

Полиция отмечает, что при осмотре тел визуальных признаков насильственной смерти не обнаружено. Квартира, которую они снимали, была закрыта изнутри.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух или более лиц (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Назначен ряд судебных экспертиз.