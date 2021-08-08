В Украине из-за непогоды без электричества остаются 55 населенных пунктов – ГСЧС

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях", – говорится в сообщении.

В Полтавской области без электричества остались 17 населенных пунктов, в Сумской – 10, в Черниговской – девять, в Черкасской – семь, в Донецкой – шесть, в Кировоградской – четыре, в Одесской – два.