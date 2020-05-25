В Виннице зарезали бойца Нацгвардии

В Виннице в результате ножевого ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области 25 мая.
24 мая 28-летний мужчина попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости. Мужчина служил в воинской части 3008 в Виннице. Во время оказания медицинской помощи боец Нацгвардии скончался.
При погибшем был мобильный телефон, небольшая сумма денег, удостоверение на имя военнослужащего. Именно по этому документу патрульные установили личность.
В воинской части назвали имя погибшего – Андрей Карась и указали, что у бойца Нацгвардии был выходной.
Пресс-офицер воинской части Анна Лазуренко рассказала местному изданию vn.20minut.ua, что Карась получил многочисленные ножевые ранения брюшной полости. В свой выходной военнослужащий помогал ремонтировать автомобиль знакомым.
Военные, с которыми мужчина ремонтировал машину, предполагают, что он мог выйти из дома купить сигарет. Одет он был в домашнюю одежду. Вернулся домой около 23.00 вечера. Тело нашли около 2.00 недалеко от дома.
Военнослужащий Национальной гвардии родился в городе Бар. Служил водителем в военной части с 2016 года, неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения операции Объединённых сил.
У военного осталась жена и 11-месячная дочь.