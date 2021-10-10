Юрист о деле Труханова: Опять эти безумные, априори невыполнимые залоги в 130 млн грн, когда закон предусматривает залог не больше 713,7 тыс. грн

Владимир Клочков: А что, если, как это зачастую случается, обвинения окажутся несостоятельными, а люди будут содержаться долгое время под стражей? Кто за это ответит перед семьями этих людей, да и перед городом в целом? Фото: Владимир Клочков / Facebook

"Размышляю над следующими вопросами: 1. А если у мэра, членов городского совета и у сотрудников аппарата ну вот нет всего лишь 130 000 000 грн для каждого, что тогда? Всем составом под стражу? 2. А кто тогда будет управлять городом в период пандемии? 3. Кто и в каком порядке должен заменить таких людей на их постах? 4. А если начальник юридического отдела – простая женщина, у которой нет миллионов, а только лишь двое детей и нетрудоспособные родители, – как ей жить и где взять деньги на предлагаемый стороной обвинения залог? 5. А что, если, как это зачастую случается, обвинения окажутся несостоятельными, а люди будут содержаться долгое время под стражей? Кто за это ответит перед семьями этих людей, да и перед городом в целом?" – написал юрист.

Он добавил, что из-за противоречия такой суммы залога законодательству Украина может столкнуться с очередным иском в Европейском суде по правам человека.

"Ну и главный вопрос: опять эти безумные, априори невыполнимые залоги 130 000 000 грн., если законодательство предусматривает залог не больше 713 700 грн, – очередной забор в ЕСПЧ? Просто мысли вслух…" – подытожил Клочков.