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ПРОИСШЕСТВИЯ

Юрист о деле Труханова: Опять эти безумные, априори невыполнимые залоги в 130 млн грн, когда закон предусматривает залог не больше 713,7 тыс. грн

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Владимир Клочков: А что, если, как это зачастую случается, обвинения окажутся несостоятельными, а люди будут содержаться долгое время под стражей? Кто за это ответит перед семьями этих людей, да и перед городом в целом?
Владимир Клочков: А что, если, как это зачастую случается, обвинения окажутся несостоятельными, а люди будут содержаться долгое время под стражей? Кто за это ответит перед семьями этих людей, да и перед городом в целом?
Фото: Владимир Клочков / Facebook

Назначение залога в 130 млн грн в качестве альтернативы аресту для мэра Одессы Геннадия Труханова и других подозреваемых по делу о земельных участках в Одессе противоречит законодательству Украины, написал в своем Facebook адвокат, управляющий партнер компании "Клочков&партнеры" Владимир Клочков.

"Размышляю над следующими вопросами: 1. А если у мэра, членов городского совета и у сотрудников аппарата ну вот нет всего лишь 130 000 000 грн для каждого, что тогда? Всем составом под стражу? 2. А кто тогда будет управлять городом в период пандемии? 3. Кто и в каком порядке должен заменить таких людей на их постах? 4. А если начальник юридического отдела – простая женщина, у которой нет миллионов, а только лишь двое детей и нетрудоспособные родители, – как ей жить и где взять деньги на предлагаемый стороной обвинения залог? 5. А что, если, как это зачастую случается, обвинения окажутся несостоятельными, а люди будут содержаться долгое время под стражей? Кто за это ответит перед семьями этих людей, да и перед городом в целом?" – написал юрист.

Он добавил, что из-за противоречия такой суммы залога законодательству Украина может столкнуться с очередным иском в Европейском суде по правам человека.

"Ну и главный вопрос: опять эти безумные, априори невыполнимые залоги 130 000 000 грн., если законодательство предусматривает залог не больше 713 700 грн, – очередной забор в ЕСПЧ? Просто мысли вслух…" – подытожил Клочков.

https://www.facebook.com/klochkov.advocat/posts/4138776836248426

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн. Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения в понедельник, 11 октября.

Как пишет "Украинская правда", во время перерыва в суде Труханов заявил журналистам, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Мэр Одессы также заявил, что у него нет 120 млн грн на внесение залога. "120 млн залога. Где я возьму эти деньги? Представитель обвинения пытался ввести в заблуждение судью, говоря, что мои финансы позволяют заплатить такой залог. Он сказал, что я в прошлом году купил квартиру. Какую квартиру? Какие риски? Зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за четыре с половиной года не сбежал", – сказал он.

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи с злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Теги: Одесса, залог, Геннадий Труханов, юрист, деньги, законодательство, закон, мэр Одессы, уголовное производство, суд
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