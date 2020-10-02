"Из-за неявки участников". В Полтаве не состоялся суд по делу Кернеса

Киевский райсуд Полтавы перенес на 20 ноября заседание суда по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которые подозреваются в похищении участников Евромайдана.

2 октября Киевский райсуд Полтавы перенес заседание по делу подозреваемых в похищении участников Евромайдана мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Об этом проинформировал сайт суда.

"Подготовительное судебное заседание... перенесено судом на 20 октября 2020 года на 10.00 из-за неявки участников дела в связи с принятыми мерами, направленными на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), и введенным на территории Украины карантином", – говорится в сообщении.

Кернес, у которого обнаружили COVID-19, с середины сентября находится в немецкой клинике.

По версии прокуратуры, Кернес и его охранники Блинник и Смицкий в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Мэр Харькова заявлял, что считает дело против себя сфабрикованным. Он утверждал, что сможет доказать свою невиновность. Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело более трех лет.

10 августа 2018 года судья Андрей Антонов закрыл дело "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". В решении указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты, не являясь на них. Заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская заявила, что они в это время болели.

Антонов говорил, что неоднократно просил Генпрокуратуру обеспечить явку кого-то из 19 прокуроров, которые в разное время занимались делом Кернеса, но ответа не было.

16 августа 2018 года ГПУ обжаловала закрытие дела против Кернеса.

В январе 2020 года Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела Кернеса и его охранников.