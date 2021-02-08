Окружной суд Гааги приобщит отчеты "Алмаз-Антея" к делу о катастрофе MH17

Судьи Окружного суда Гааги отклонили просьбу защиты предоставить возможность эксперту российского концерна "Алмаз-Антей", который является производителем ЗРК "Бук", из которого был сбит Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, осмотреть обломки самолета.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Фото: EPA

Окружной суд Гааги 8 февраля согласился приобщить отчеты российского концерна "Алмаз-Антей", производителя комплекса "Бук", из которого был сбит Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд отклонил просьбу в предоставлении возможности осмотра обломков самолета специалистом "Алмаз-Антея". Судья Хендрик Стинхейс сказал, что концерн передал свое видение обстоятельств крушения, поэтому нет смысла проводить осмотр. В ходе процесса судьи опросят эксперта компании, отметили в сообщении.

По информации ТАСС, приобщенные доклады концерна "Алмаз-Антей" были опубликованы в 2015–2016 годах. В них проводится сравнение повреждений малайзийского Boeing с результатами полевых испытаний с применением ЗРК "Бук". Добавить их потребовали адвокаты одного из обвиняемых по делу о катастрофе самолета Олега Пулатова.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Пулатов не признает свою вину. Его защитники подавали многочисленные ходатайства, требуя, чтобы суд рассмотрел альтернативные версии крушения малайзийского Boeing. Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова. Защита россиянина требовала заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Большинство запросов защиты Пулатова суд отклонил, в том числе – о рассмотрении альтернативной версии катастрофы. Просьбу о допросе нескольких экспертов и свидетелей, которые могут дать показания по "Буку" и по тому, причастен ли к его транспортировке Пулатов, удовлетворили. Кроме того, суд разрешил адвокатам родственников погибших иметь доступ к цифровой версии всех материалов дела.