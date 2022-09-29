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Из украинских портов отправлены еще три судна с продовольствием – Мининфраструктуры

За два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции
За два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из одесских портов "Черноморск" и "Пивденный" вышли три судна с 60,4 тыс. тонн продовольствия для стран Африки и Азии вышли. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Среди них судно Patronus, которое перевозит 27,5 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса", – указало ведомство.

В Мининфраструктуры отметили, что почти за два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов с 5,46 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Теги: Украина, Одесса, Африка, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры
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