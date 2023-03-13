ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Американская таможня вернула в Украину похищенное здесь древнее оружие – посольство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Минкультуры, в США задержали мечи-акинаки скифской культуры
По данным Минкультуры, в США задержали мечи-акинаки скифской культуры
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Власти США 10 марта передали Украине четыре исторических экспоната: три меча и каменный топор, которые были похищены в Украине. Об этом сообщило в Twitter посольство Украины в Вашингтоне.

"Имели честь провести церемонию репатриации украденных из Украины старинных украинских артефактов", – говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило таможенников и пограничников США "за содействие в репатриации наших культурных ценностей и части нашей истории".

Пресс-служба также опубликовала фото, на котором мечи передают послу Украины в США Оксане Маркаровой. 

Таможенная служба США сообщала в пресс-релизе 10 марта, что еще 2 сентября 2022 года три металлических меча и каменный топор были конфискованы в почтовом отделении Международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Мечи были присланы из России, а каменный топор – из Украины.

Представители украинских властей признали предметы похищенными в Украине объектами достояния национальной культуры.

"Таможенно-пограничная служба США очень гордится тем, что сыграла важную роль в конфискации этих артефактов, украденных у народа Украины. Работая с отделом расследований национальной безопасности, служба продолжает демонстрировать свою решимость бороться с незаконным оборотом украденных артефактов", – сказал Фрэнсис Руссо, директор полевых операций службы в Нью-Йорке. 

Кто пытался отправить оружие в США, в пресс-релизе не говорится.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что среди переданных вещей – мечи-акинаки скифской культуры VI–-V вв. до н.э. и кремневый шлифованный топор III тысячелетия до н.э., который, по информации Института археологии Украины, относится к культуре шаровидных амфор.

"Мы вернем все, что украла у нас Россия: территории, людей, предметы искусства и культурное наследие",  написал министр.

Контекст:

Российская армия присвоила в Украине десятки тысяч предметов искусства, в том числе исторические экземпляры, возраст которых достигает нескольких тысяч лет. Это величайшая кража предметов искусства со времен Второй мировой войны, когда нацисты ограбили Европу, отмечало в январе 2023 года The New York Times.

Международные эксперты подчеркивали, что речь идет не об отдельных случаях мародерства нескольких военных, а о попытке широкомасштабного уничтожения украинской культуры и идентичности.

В июле 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.

В октябре СМИ сообщали, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты ограбили картинную галерею.

Из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области оккупанты вывезли почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века.

Теги: Россия, США, оружие, археология, таможня, Александр Ткаченко, история, посольство Украины, артефакт, Оксана Маркарова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
  Исполнитель главной роли в фильме "Кит" Фрейзер расплакался во время благодарственной речи на церемонии вручения премии "Оскар 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео
Галина ГРИШИНА
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
  60-летняя Йео стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила "Оскар" за главную роль. Что сказала актриса в своей речи
Галина ГРИШИНА
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Награжденный Путиным режиссер намерен снять в Украине фильм о детях-сиротах из Бахмута. Цилык назвала это "этическим преступлением"
Галина ГРИШИНА
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
53-летняя возлюбленная 59-летнего Безоса появилась на вечеринке в прозрачном платье с декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (63940)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (30209)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (21979)
4
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (10027)
5
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9461)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (8069)
7
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7330)
8
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (6156)
 
 
 
 