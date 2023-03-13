Американская таможня вернула в Украину похищенное здесь древнее оружие – посольство

"Имели честь провести церемонию репатриации украденных из Украины старинных украинских артефактов", – говорится в сообщении.
Посольство поблагодарило таможенников и пограничников США "за содействие в репатриации наших культурных ценностей и части нашей истории".
Пресс-служба также опубликовала фото, на котором мечи передают послу Украины в США Оксане Маркаровой.
Honored to host the repatriation ceremony of the ancient Ukrainian artefacts that had been stolen from Ukraine.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 11, 2023
Thank you @OFODEAC @DFONewYork @CBPDeputyComm for helping * repatriate our cultural property and a part of our history @MCIPUkraine @MFA_Ukraine @theforestua pic.twitter.com/ndIhJoyuJb
Таможенная служба США сообщала в пресс-релизе 10 марта, что еще 2 сентября 2022 года три металлических меча и каменный топор были конфискованы в почтовом отделении Международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Мечи были присланы из России, а каменный топор – из Украины.
Представители украинских властей признали предметы похищенными в Украине объектами достояния национальной культуры.
"Таможенно-пограничная служба США очень гордится тем, что сыграла важную роль в конфискации этих артефактов, украденных у народа Украины. Работая с отделом расследований национальной безопасности, служба продолжает демонстрировать свою решимость бороться с незаконным оборотом украденных артефактов", – сказал Фрэнсис Руссо, директор полевых операций службы в Нью-Йорке.
Кто пытался отправить оружие в США, в пресс-релизе не говорится.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что среди переданных вещей – мечи-акинаки скифской культуры VI–-V вв. до н.э. и кремневый шлифованный топор III тысячелетия до н.э., который, по информации Института археологии Украины, относится к культуре шаровидных амфор.
"Мы вернем все, что украла у нас Россия: территории, людей, предметы искусства и культурное наследие", – написал министр.
Российская армия присвоила в Украине десятки тысяч предметов искусства, в том числе исторические экземпляры, возраст которых достигает нескольких тысяч лет. Это величайшая кража предметов искусства со времен Второй мировой войны, когда нацисты ограбили Европу, отмечало в январе 2023 года The New York Times.
Международные эксперты подчеркивали, что речь идет не об отдельных случаях мародерства нескольких военных, а о попытке широкомасштабного уничтожения украинской культуры и идентичности.
В июле 2022 года Мариупольский городской совет сообщил, что захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.
В октябре СМИ сообщали, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты ограбили картинную галерею.
Из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко и других культурных учреждений Херсонской области оккупанты вывезли почти 15 тыс. экспонатов, в том числе иконы XVII века.