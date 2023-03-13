Американская таможня вернула в Украину похищенное здесь древнее оружие – посольство

"Имели честь провести церемонию репатриации украденных из Украины старинных украинских артефактов", – говорится в сообщении.

Посольство поблагодарило таможенников и пограничников США "за содействие в репатриации наших культурных ценностей и части нашей истории".

Пресс-служба также опубликовала фото, на котором мечи передают послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Honored to host the repatriation ceremony of the ancient Ukrainian artefacts that had been stolen from Ukraine.

Thank you @OFODEAC @DFONewYork @CBPDeputyComm for helping * repatriate our cultural property and a part of our history @MCIPUkraine @MFA_Ukraine @theforestua pic.twitter.com/ndIhJoyuJb — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 11, 2023

Таможенная служба США сообщала в пресс-релизе 10 марта, что еще 2 сентября 2022 года три металлических меча и каменный топор были конфискованы в почтовом отделении Международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди. Мечи были присланы из России, а каменный топор – из Украины.

Представители украинских властей признали предметы похищенными в Украине объектами достояния национальной культуры.

"Таможенно-пограничная служба США очень гордится тем, что сыграла важную роль в конфискации этих артефактов, украденных у народа Украины. Работая с отделом расследований национальной безопасности, служба продолжает демонстрировать свою решимость бороться с незаконным оборотом украденных артефактов", – сказал Фрэнсис Руссо, директор полевых операций службы в Нью-Йорке.

Кто пытался отправить оружие в США, в пресс-релизе не говорится.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что среди переданных вещей – мечи-акинаки скифской культуры VI–-V вв. до н.э. и кремневый шлифованный топор III тысячелетия до н.э., который, по информации Института археологии Украины, относится к культуре шаровидных амфор.

"Мы вернем все, что украла у нас Россия: территории, людей, предметы искусства и культурное наследие", – написал министр.