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Банки легко согласятся с запретом на начисление штрафа и пени за просрочку потребительского кредита, это разумно – банкир Гнездилов

Освобождать клиентов украинских банков от выплат процентов по кредитам неправильно, поскольку это приведет к коллапсу в банковской системе страны, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения АО "АБ "Радабанк" Сергей Гнездилов.

Гнездилов: Отказ от штрафов волне нормальный подход в нынешних условиях
Гнездилов: Отказ от штрафов – волне нормальный подход в нынешних условиях
Фото из личного архива Сергея Гнездилова

На период карантина украинские банки легко согласятся с запретом на начисление своим клиентам штрафа и пени за просрочку потребительского кредита, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения АО "АБ "Радабанк" Сергей Гнездилов.

"Скорее всего, речь сейчас идет о том, что если у человека есть график погашения тела кредита, выпадающий на текущий период, то очевидно, что банки смогут реструктуризировать кредит. Чтобы клиент заплатил только проценты, а уже выплату тела кредита перенести на более поздние сроки. На мой взгляд, освобождать клиентов от выплат процентов не совсем правильно, потому что потом наступит коллапс в банковской системе. Потеря процентного дохода значительно ухудшит состояние ряда банков", – отметил банкир.

Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах клиенты украинских банков зачастую не смогли бы оплачивать штрафы по кредитам.

"Что касается запрета на начисление штрафа и пени за просрочку потребительского кредита, то это разумно. Допустим, клиент платит по договору и в случае просрочки – у него повышенная процентная ставка плюс пеня. Очевидно, это банки применять не будут и легко согласятся с запретом, о котором идет речь. Если клиенты будут платить проценты, этого банкам будет достаточно, чтобы продолжать свою деятельность. На мой взгляд, в этом вопросе банки охотно пойдут навстречу. Отказ от штрафов – волне нормальный подход в нынешних условиях. По сути, штрафы и пеню банки заработают только на бумаге – сейчас клиенты их все равно не смогут выплатить. Так зачем тогда это нужно? Поэтому, думаю, условия договоров в этом плане меняться не будут", – резюмировал Гнездилов.

17 марта Национальный банк Украины призвал коммерческие банки и другие финучреждения не предпринимать никаких шагов, которые бы ухудшили положение клиентов.

18 марта на встрече с представителями крупнейших украинских банков первый зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ко всем кредитам, которые были рабочими и обслуживались по состоянию на вечер 7 марта, "можно применять льготным режим на период карантина".

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три – в Киеве. Два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Теги: банки, штраф, кредиты, выплаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Сергей Гнездилов
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