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Большинство стран, принимавших банковские карты РФ "Мир", отказались от них из-за угрозы санкций – Bloomberg

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Россия ищет альтернативу системе "Мир", утверждает Bloomberg
Россия ищет альтернативу системе "Мир", утверждает Bloomberg
Фото: ЕРА

Международные амбиции России, связанные с ее платежной системой "Мир", которую Россия продвигала как альтернативу Visa и Mastercard, "потерпели крах". Об этом 22 ноября сообщило Bloomberg.

Агентство отмечает, что от карточек "Мир" отказались банки шести стран из девяти, с которыми Россия достигла договоренностей об использовании еще после санкций 2014 года.

На это повлияли озвученные в сентябре угрозы минфина США ввести санкции за использование и поддержку российской платежной системы, пишут журналисты.

Так, принимать карточки "Мир" прекратили банки в Узбекистане, Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Вьетнаме.

Все еще можно использовать "Мир", по данным журналистов, в некоторых банках Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Агентство обращает внимание, что на сайте российской платежной системы больше не указаны страны, где можно использовать карточки "Мир".

По данным Bloomberg, в Центробанке России удивлены тем, что отказы последовали в том числе от так называемых дружественных Москве стран, и теперь "изо всех сил пытаются придумать альтернативу".

Контекст:

С марта 2022 года, когда в России из-за ее вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".

19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановлении работы с картами "Мир"

21 сентября стало известно, что обслуживание карт "Мир" прекратили банки в Армении, Вьетнаме и Казахстане.

В октябре стало известно, что карточки "Мир" больше не будут принимать на Шри-Ланке.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Казахстан, санкции, MasterCard, Visa, банковские карты
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