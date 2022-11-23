Большинство стран, принимавших банковские карты РФ "Мир", отказались от них из-за угрозы санкций – Bloomberg

Агентство отмечает, что от карточек "Мир" отказались банки шести стран из девяти, с которыми Россия достигла договоренностей об использовании еще после санкций 2014 года.

На это повлияли озвученные в сентябре угрозы минфина США ввести санкции за использование и поддержку российской платежной системы, пишут журналисты.

Так, принимать карточки "Мир" прекратили банки в Узбекистане, Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Вьетнаме.

Все еще можно использовать "Мир", по данным журналистов, в некоторых банках Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Агентство обращает внимание, что на сайте российской платежной системы больше не указаны страны, где можно использовать карточки "Мир".

По данным Bloomberg, в Центробанке России удивлены тем, что отказы последовали в том числе от так называемых дружественных Москве стран, и теперь "изо всех сил пытаются придумать альтернативу".