Большинство стран, принимавших банковские карты РФ "Мир", отказались от них из-за угрозы санкций – Bloomberg

Агентство отмечает, что от карточек "Мир" отказались банки шести стран из девяти, с которыми Россия достигла договоренностей об использовании еще после санкций 2014 года.
На это повлияли озвученные в сентябре угрозы минфина США ввести санкции за использование и поддержку российской платежной системы, пишут журналисты.
Так, принимать карточки "Мир" прекратили банки в Узбекистане, Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Вьетнаме.
Все еще можно использовать "Мир", по данным журналистов, в некоторых банках Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Агентство обращает внимание, что на сайте российской платежной системы больше не указаны страны, где можно использовать карточки "Мир".
По данным Bloomberg, в Центробанке России удивлены тем, что отказы последовали в том числе от так называемых дружественных Москве стран, и теперь "изо всех сил пытаются придумать альтернативу".
С марта 2022 года, когда в России из-за ее вторжения в Украину полностью остановили действие Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".
19 сентября турецкие банки DenizBank и Is Bankasi объявили о приостановлении работы с картами "Мир".
21 сентября стало известно, что обслуживание карт "Мир" прекратили банки в Армении, Вьетнаме и Казахстане.
В октябре стало известно, что карточки "Мир" больше не будут принимать на Шри-Ланке.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.