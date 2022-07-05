Чиновники вывезли из Украины свыше $5 млн – НАПК

Более $5 млн наличными вывезли из Украины чиновники и члены их семей, заявили в НАПК Фото: EPA

"В результате мониторинга обнаружены факты перемещения через государственную границу почти $5 млн и €100 тыс. публичными чиновниками и членами их семей, которе не имели законных источников получения этих активов", – отметили НАПК.



По материалам досудебного расследования открыты три уголовных производства по статьям 385-5 (незаконное обогащение) и 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в правоохранительные органы.