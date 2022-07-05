Чиновники вывезли из Украины свыше $5 млн – НАПК

"В результате мониторинга обнаружены факты перемещения через государственную границу почти $5 млн и €100 тыс. публичными чиновниками и членами их семей, которе не имели законных источников получения этих активов", – отметили НАПК.
По материалам досудебного расследования открыты три уголовных производства по статьям 385-5 (незаконное обогащение) и 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в правоохранительные органы.
В НАПК уточнили, что получают информацию о попытках вывезти крупные суммы наличных из Украины. Если деньги вывозят публичные служащие (политики, госчиновники, судьи, правоохранители или представители органов местного самоуправления), агентство проводит мониторинг способа жизни – устанавливает соответствие уровня жизни чиновника и стоимость имущества (его и членов его семьи) задекламированным доходам. Если НАПК обнаружит несоответствие, правоохранительные органы могут начать уголовное производство.