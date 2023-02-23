Директора одного из предприятий "Укроборонпрома" будут судить за взятку и сокрытие зарубежной недвижимости

Он обвиняется в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверных сведений о финансовом положении.

По данным следствия, с сентября 2016-го по январь 2017 года он провел безосновательную оплату ООО "Оптимумспецдеталь" на сумму более 4 млн грн за поставку товаров военного назначения, которые фактически поставлены не были. За это фигурант получил более 2,44 млн грн.

Кроме того, директор госпредприятия не внес в ежегодную декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2020 год сведения о квартире в Болгарии стоимостью более 1,3 млн грн, которая принадлежат члену его семьи.

Санкция статей, по которым сообщено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности, сообщили в САП.



Прокуроры не называют имени подозреваемого, но, по информации "Слово и дело", речь идет о директоре Изюмского приборостроительного завода, депутате Изюмского городского совета Харьковской области Сергее Филоненко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП сообщили ему о подозрении во взяточничестве и недекларировании имущества 25 октября 2022 года. Действия чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Тогда в "Укроборонпроме" сообщили, что подозреваемого чиновника отстранили от выполнения служебных обязанностей.