Директора одного из предприятий "Укроборонпрома" будут судить за взятку и сокрытие зарубежной недвижимости

Он обвиняется в получении неправомерной выгоды и декларировании недостоверных сведений о финансовом положении.
По данным следствия, с сентября 2016-го по январь 2017 года он провел безосновательную оплату ООО "Оптимумспецдеталь" на сумму более 4 млн грн за поставку товаров военного назначения, которые фактически поставлены не были. За это фигурант получил более 2,44 млн грн.
Кроме того, директор госпредприятия не внес в ежегодную декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2020 год сведения о квартире в Болгарии стоимостью более 1,3 млн грн, которая принадлежат члену его семьи.
Санкция статей, по которым сообщено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности, сообщили в САП.
Прокуроры не называют имени подозреваемого, но, по информации "Слово и дело", речь идет о директоре Изюмского приборостроительного завода, депутате Изюмского городского совета Харьковской области Сергее Филоненко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП сообщили ему о подозрении во взяточничестве и недекларировании имущества 25 октября 2022 года. Действия чиновника квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Тогда в "Укроборонпроме" сообщили, что подозреваемого чиновника отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Дело о взятке Филоненко касается коррупции в оборонной сфере Украины, о которой стало известно из расследования Bihus.info, уточняет Центр противодействия коррупции. Следствие установило девять участников этой коррупционной схемы. Из них четверо осуждены, еще четверо – на скамье подсудимых, отметили в НАБУ. Среди фигурантов – Игорь Гладковский, сын бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.
По данным следствия, Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.
В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну "Укроборонпром" поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн.
Подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) Гладковскому-младшему вручили 21 декабря 2020 года. 28 декабря расследование в отношении него завершили.
Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".