Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 11 тыс. семей – ДТЭК

"В частности, свет вернули для более чем 6 тыс. семей Бахмутской общины. Также удалось провести ремонтные работы для более чем 1 тыс. домов в Торецкой общине. Кроме этого, энергетики возобновляли работу электросети также в Марьинской и Славянской общинах", – сообщили в компании.

В общей сложности энергетикам удалось возобновить электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой области. В Днепропетровской области возобновлено электроснабжение почти для 3 тыс. семей в трех населенных пунктах.

"В течение суток 23 сентября энергетикам "ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить электроснабжение в трех населенных пунктах области, обесточенных из-за обстрелов накануне. Со светом – 2720 семей в Никопольском районе. Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ", – сообщили в компании.

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