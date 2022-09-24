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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 11 тыс. семей – ДТЭК

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Энергетикам удалось возобновить электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой и трех Днепропетровской области
Энергетикам удалось возобновить электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой и трех – Днепропетровской области
Фото: Група ДТЕК / Facebook

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с ВСУ вернули свет для 11 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

"В частности, свет вернули для более чем 6 тыс. семей Бахмутской общины. Также удалось провести ремонтные работы для более чем 1 тыс. домов в Торецкой общине. Кроме этого, энергетики возобновляли работу электросети также в Марьинской и Славянской общинах", – сообщили в компании.

В общей сложности энергетикам удалось возобновить электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой области. В Днепропетровской области возобновлено электроснабжение почти для 3 тыс. семей в трех населенных пунктах.

"В течение суток 23 сентября энергетикам "ДТЭК Днепровские электросети" удалось возобновить электроснабжение в трех населенных пунктах области, обесточенных из-за обстрелов накануне. Со светом – 2720 семей в Никопольском районе. Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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