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ЕС не будет менять ценовой потолок на российскую нефть – Bloomberg

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Еврокомиссия заявила, что большинство стран "Большой семерки" не хотят снижать порог цены на нефть
Еврокомиссия заявила, что большинство стран "Большой семерки" не хотят снижать порог цены на нефть
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия сообщила государствам – членам ЕС, что ограничение цены на российскую нефть в $60 за баррель оказалось эффективным в плане ограничения доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом рынок, и пока останется неизменным. Об этом 31 марта написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

На этой неделе Еврокомиссия сообщила дипломатам из 27 государств – членов ЕС, что у большинства стран "Большой семерки" нет желания снижать порог на данный момент, по словам людей, знакомых с вопросом.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА), который лег в основу пересмотра ограничения, говорится, что механизм достиг своих целей – сократил доходы Москвы и удержал мировые цены на нефть от скачка. Доходы России от продажи нефти резко падают, поскольку ограничения на цены работают, утверждает МЭА.

В последнем ежемесячном отчете агентства говорится, что ограничение на цену, по которой продаются российские нефть и нефтепродукты, снижается.

Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составляла $52,48 за баррель без учета расходов на доставку и страхование. По данным МЭА, нефть Urals – ключевая экспортная смесь России – продавалась за $45,27 в Черном море, в то время как такие сорта, как ВСТО, "Сахалин" и "Сокол", которые экспортируются из Азии, торговались выше порога.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля РФ на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Еврокомиссия, нефть, Европейская комиссия, цены, экспорт, Европа, ограничения, цена на нефть, рынок, нефтепродукты, цена, ЕС, российская нефть, топливо
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