ЕС не будет менять ценовой потолок на российскую нефть – Bloomberg

На этой неделе Еврокомиссия сообщила дипломатам из 27 государств – членов ЕС, что у большинства стран "Большой семерки" нет желания снижать порог на данный момент, по словам людей, знакомых с вопросом.

В докладе Международного энергетического агентства (МЭА), который лег в основу пересмотра ограничения, говорится, что механизм достиг своих целей – сократил доходы Москвы и удержал мировые цены на нефть от скачка. Доходы России от продажи нефти резко падают, поскольку ограничения на цены работают, утверждает МЭА.

В последнем ежемесячном отчете агентства говорится, что ограничение на цену, по которой продаются российские нефть и нефтепродукты, снижается.

Средневзвешенная экспортная цена российской нефти составляла $52,48 за баррель без учета расходов на доставку и страхование. По данным МЭА, нефть Urals – ключевая экспортная смесь России – продавалась за $45,27 в Черном море, в то время как такие сорта, как ВСТО, "Сахалин" и "Сокол", которые экспортируются из Азии, торговались выше порога.