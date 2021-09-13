Если руководство не начнет реформу, ситуация на железной дороге станет критической – СМИ

За первое полугодие 2020 года на "Укрзалізниці" произошло 56 аварий, а в 2021 году это количество увеличилось до 80 Фото: vilnohirsk_online / Facebook

Автор статьи Ольга Быстрицкая отмечает, что в компании новое руководство, но, несмотря на это, оборот вагонов по-прежнему растет, на что жалуются клиенты.

"В прошлом году бизнес с удивлением отмечал, что вагоны стали ехать быстрее. Так, если в 2019 году оборот вагона составлял восемь суток, то в 2020-м эта цифра уменьшилась до семи суток. Но, по данным ЦТС, начиная с мая 2021 года оборот вагонов начал расти. И уже на конец августа он составил 8,1 суток. Оборот зерновозов, по информации самой "Укрзалізниці", сегодня уже составляет 10,5–11 суток", – сказано в статье.

Журналистка прогнозирует, что осенью ситуация на железной дороге станет критической: это будет пик перевозок как нового урожая на экспорт, так и угля для старта отопительного сезона. Железной дороге не хватает локомотивной тяги, это усугубляется плохим состоянием инфраструктуры, в ремонт которой десятилетиями не вкладывали деньги.

"Андрей Асаулюк, начальник отдела управления железнодорожным транспортом группы "Ковальска", говорит, что данный вопрос может решить только УЗ, отремонтировав неисправные локомотивы и укомплектовав штат машинистов поездов и их помощников. Однако некоторые участники рынка также отмечают, что проект с внедрением частной тяги, который никак не начнется уже второй год, помог бы в текущей ситуации. В "Укрзалізниці" придерживаются другого мнения", – пишет автор.

Состояние инфраструктуры влияет не только на скорость движения поездов, но и на аварийность, подчеркивает она.

"На сегодняшний день просрочены капремонты и реконструкция на 9800 км путей, притом что общая эксплуатационная протяженность главных путей сети составляет 22 тыс. км (с учетом АР Крым и временно оккупированных территорий на Донбассе, без них показатель составляет 19,8 тыс. км – ЦТС). То есть в критическом состоянии находится практически половина всей ж/д инфраструктуры", – отметила автор.

В статье она привела данные "Укртрансбезпеки": за первое полугодие 2020 года на "Укрзалізниці" произошло 56 аварий, а в 2021 году их количество выросло до 80.