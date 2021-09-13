Если руководство не начнет реформу, ситуация на железной дороге станет критической – СМИ

Автор статьи Ольга Быстрицкая отмечает, что в компании новое руководство, но, несмотря на это, оборот вагонов по-прежнему растет, на что жалуются клиенты.
"В прошлом году бизнес с удивлением отмечал, что вагоны стали ехать быстрее. Так, если в 2019 году оборот вагона составлял восемь суток, то в 2020-м эта цифра уменьшилась до семи суток. Но, по данным ЦТС, начиная с мая 2021 года оборот вагонов начал расти. И уже на конец августа он составил 8,1 суток. Оборот зерновозов, по информации самой "Укрзалізниці", сегодня уже составляет 10,5–11 суток", – сказано в статье.
Журналистка прогнозирует, что осенью ситуация на железной дороге станет критической: это будет пик перевозок как нового урожая на экспорт, так и угля для старта отопительного сезона. Железной дороге не хватает локомотивной тяги, это усугубляется плохим состоянием инфраструктуры, в ремонт которой десятилетиями не вкладывали деньги.
"Андрей Асаулюк, начальник отдела управления железнодорожным транспортом группы "Ковальска", говорит, что данный вопрос может решить только УЗ, отремонтировав неисправные локомотивы и укомплектовав штат машинистов поездов и их помощников. Однако некоторые участники рынка также отмечают, что проект с внедрением частной тяги, который никак не начнется уже второй год, помог бы в текущей ситуации. В "Укрзалізниці" придерживаются другого мнения", – пишет автор.
Состояние инфраструктуры влияет не только на скорость движения поездов, но и на аварийность, подчеркивает она.
"На сегодняшний день просрочены капремонты и реконструкция на 9800 км путей, притом что общая эксплуатационная протяженность главных путей сети составляет 22 тыс. км (с учетом АР Крым и временно оккупированных территорий на Донбассе, без них показатель составляет 19,8 тыс. км – ЦТС). То есть в критическом состоянии находится практически половина всей ж/д инфраструктуры", – отметила автор.
В статье она привела данные "Укртрансбезпеки": за первое полугодие 2020 года на "Укрзалізниці" произошло 56 аварий, а в 2021 году их количество выросло до 80.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.
Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлию Гришину.
Недавно ВСК признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля этого года на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.