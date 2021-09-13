Нардеп Клименко заявила, что пока неясно, готов ли новый глава "Укрзалізниці" реформировать предприятие

Юлия Клименко: Ничто не мешает модернизировать, но почему-то оно стоит. Значит, это отсутствие эффективного управления и на предприятии, и в министерстве Фото: Olexandr Pliva / Facebook

"Она ["Укрзалізниця"] на самом деле почти шесть месяцев стояла без руководителя. Сейчас есть исполняющий обязанности. Насколько он будет готов брать ответственность как исполняющий обязанности и продвигать необходимые реформы, в том числе и частную тягу, в том числе и создание отдельных юридических лиц, разделения инфраструктуры, пассажирской части, новые локомотивы, вагоны и все, что связано с модернизацией "Укрзалізниці", я вам не могу ответить", – сказала журналистам Клименко.

Она подчеркнула, что руководитель в статусе исполняющего обязанности часто не имеют уверенности, так как не знает, будет ли у него достаточно времени для реализации запланированного, и пока в "Укрзалізницю" назначают врио, не стоит ждать полноценных реформ.

"Исполнительные органы власти и государственное предприятие должны заниматься своей работой, а именно модернизацией, которая есть. Хочу напомнить, в этом году было выделено достаточно много средств на модернизацию пассажирской части, почти на 100 вагонов. Из них, скорее всего, если 20 будет до конца года, то это будет большая победа. То есть, понимаете, деньги ничто не мешает модернизировать, но почему-то оно стоит. Значит, это отсутствие эффективного управления и на предприятии, и в министерстве", – убеждена Клименко.