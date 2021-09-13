Нардеп Клименко заявила, что пока неясно, готов ли новый глава "Укрзалізниці" реформировать предприятие

"Она ["Укрзалізниця"] на самом деле почти шесть месяцев стояла без руководителя. Сейчас есть исполняющий обязанности. Насколько он будет готов брать ответственность как исполняющий обязанности и продвигать необходимые реформы, в том числе и частную тягу, в том числе и создание отдельных юридических лиц, разделения инфраструктуры, пассажирской части, новые локомотивы, вагоны и все, что связано с модернизацией "Укрзалізниці", я вам не могу ответить", – сказала журналистам Клименко.
Она подчеркнула, что руководитель в статусе исполняющего обязанности часто не имеют уверенности, так как не знает, будет ли у него достаточно времени для реализации запланированного, и пока в "Укрзалізницю" назначают врио, не стоит ждать полноценных реформ.
"Исполнительные органы власти и государственное предприятие должны заниматься своей работой, а именно модернизацией, которая есть. Хочу напомнить, в этом году было выделено достаточно много средств на модернизацию пассажирской части, почти на 100 вагонов. Из них, скорее всего, если 20 будет до конца года, то это будет большая победа. То есть, понимаете, деньги ничто не мешает модернизировать, но почему-то оно стоит. Значит, это отсутствие эффективного управления и на предприятии, и в министерстве", – убеждена Клименко.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.
Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлию Гришину.
Недавно ВСК признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля этого года на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.