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Это очень многое говорит о судебной системе – Шустер о суде против Коломойского

Телеведущий Савик Шустер сообщил, что Шевченковский райсуд Киева отказал ему в иске против бизнесмена Игоря Коломойского о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. Бизнесмен заявлял, что телеведущий брал деньги с гостей своей программы.

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Шустер: У меня ничего больше нет, кроме репутации
Шустер: У меня ничего больше нет, кроме репутации
Фото: Шустер LIVE / Facebook

Журналист и телеведущий Савик Шустер сообщил 18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", что 14 декабря суд отказал ему в иске против бизнесмена Игоря Коломойского в связи с событиями 2015 года.

"Это важное событие, с моей точки зрения, это очень многое говорит о судебной системе в Украине. В понедельник Шевченковский районный суд города Киева отказал нам в исковых требованиях против Игоря Коломойского о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации", – сказал Шустер.

Он отметил, что решение принял судья Анзор Саадулаев.

В сентябре 2019 года Шустер объявил, что подает в суд на Коломойского из-за его заявлений о том, что журналист якобы брал деньги с гостей программы "Шустер LIVE" за их участие в эфире. Шустер рассказывал, что 18 сентября 2015 года телеканал "1+1" снял его программу "буквально за две минуты до начала прямого эфира". "Договор с телеканалом мы подписали 3 сентября 2015 года, и он действовал до 31 августа 2018 года. Так просто сняли с эфира. Мы все равно по контракту отдавали сигнал каналу "1+1", но они нас не выпускали в эфир", – добавил он.

Шустер объяснил, что Саадулаев решил, что "нет состава преступления", хотя Коломойский заявлял, что телеведущий взял у двух мэров по $50 тыс. за их участие в программе.

"То есть конкретное обвинение, которое реально бьет по деловой репутации, человеческой, профессиональной, – и мы подаем в суд... У меня ничего больше нет, кроме репутации", – отметил телеведущий.

Он спросил у присутствовавшего в студии главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко, платит ли налоги Коломойский, но тот объяснил, что речь идет о персональных данных.

Ситуацию также прокомментировал бывший народный депутат Украины Олег Ляшко.

"Шустера выбросили из эфира "плюсов" не потому, что он брал взятки с мэров (и это было прямое обвинение Коломойского, там не надо никакой экспертизы)... Шустера выбросили из эфира, потому что Шустер пригласил меня на эфир, где я должен был рассказать историю о задержании [Игоря] Мосийчука. Когда я ехал на эфир, мне позвонил Коломойский – это было за полчаса, за 40 минут до эфира – и спросил: "А может, ты не поедешь на этот эфир?" – "Нет, я поеду". – "Ну, хорошо"... Я точно знаю, что это было по команде из администрации тогдашнего президента", – заявил политик.

Он считает, что в Украине "все почему-то боятся Коломойского, потому что у него есть "плюсы", где он может "мочить" кого угодно".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич сказал Шустеру, что он мог бы пойти в суд свидетелем.

"К сожалению, когда есть решение суда, наша компетенция [как парламентского комитета по свободе слова] заканчивается. Но есть другой факт, который меня в этом случае заинтересовал. То, что я знаю, и то, что еще раз услышал (и то, что сейчас Олег рассказал), – мне кажется, это прямое вмешательство в журналистскую деятельность, препятствование журналистской деятельности", – заявил народный депутат.

Теги: Савик Шустер, Олег Ляшко, Нестор Шуфрич, Игорь Коломойский, журналисты, ток-шоу, Шевченковский суд, опровержение, судья, суд, Свобода слова Савика Шустера
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