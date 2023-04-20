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Глава ФГИУ призвал инвесторов покупать госпредприятия: Как рынок чрезвычайных ситуаций мы являемся единственным в своем роде

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Умеров считает, что инвесторов может ждать 20-кратная прибыль
Умеров считает, что инвесторов может ждать 20-кратная прибыль
Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook

Украина хочет продать ряд государственных предприятий по невысокой цене, чтобы навести в них порядок, а также снизить зависимость бюджета от иностранных доноров. Об этом глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров сообщил в опубликованном 20 апреля интервью Bloomberg.

По его словам, если Верховная Рада согласует предложения ФГУ, то государство получит около $400 млн, продав заводы по производству удобрений, металлургические комбинаты и фармпредприятия. Еще $190 млн может принести аренда сельскохозяйственных земель. 

"Если мы их не продадим в этом году, то в следующем году их ценностью будет только недвижимость, а в следующем – только земля, на которой они стоят... Цель состоит в том, чтобы укрепить бюджет, который зависит от помощи, и положить конец десятилетиям посткоммунистического наследия коррупции и бесхозяйственности", – сказал в интервью Умеров.

Он признает, что мало кто захочет вкладывать средства в страну, находящуюся в состоянии войны. Но призвал инвесторов смотреть в будущее, где их может ждать 20-кратная прибыль. 

"Есть развивающиеся рынки, и есть рынок чрезвычайных ситуаций, и как рынок чрезвычайных ситуаций мы являемся единственным в своем роде", – добавил глава ФГИУ.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы Prozorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.

3 августа 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 1 сентября в Украине начнется "массовая приватизация". Он отметил, что государство запускает грантовые программы для мотивирования "бизнеса и людей максимально создавать рабочие места". 19 сентября в Украине прошел первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения России. Победная ставка составила 70 253 000 грн. Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого спиртзавода в Тернопольской области.

Теги: госбюджет, инвестиции, Фонд госимущества, приватизация, война России против Украины, Рустем Умеров, госимущество
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