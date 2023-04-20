Глава ФГИУ призвал инвесторов покупать госпредприятия: Как рынок чрезвычайных ситуаций мы являемся единственным в своем роде

По его словам, если Верховная Рада согласует предложения ФГУ, то государство получит около $400 млн, продав заводы по производству удобрений, металлургические комбинаты и фармпредприятия. Еще $190 млн может принести аренда сельскохозяйственных земель.

"Если мы их не продадим в этом году, то в следующем году их ценностью будет только недвижимость, а в следующем – только земля, на которой они стоят... Цель состоит в том, чтобы укрепить бюджет, который зависит от помощи, и положить конец десятилетиям посткоммунистического наследия коррупции и бесхозяйственности", – сказал в интервью Умеров.

Он признает, что мало кто захочет вкладывать средства в страну, находящуюся в состоянии войны. Но призвал инвесторов смотреть в будущее, где их может ждать 20-кратная прибыль.

"Есть развивающиеся рынки, и есть рынок чрезвычайных ситуаций, и как рынок чрезвычайных ситуаций мы являемся единственным в своем роде", – добавил глава ФГИУ.