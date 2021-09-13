Голобуцкий: Минюст настаивает, что украинские налогоплательщики должны погасить 70 млн грн долгов "Донецкой железной дороги"

Алексей Голобуцкий: Проблема в том, что "Донецкая железная дорога" тогда работала уже на временно неконтролируемой Украиной территории и получала произведенную на этой территории электроэнергию в том числе от Старобешевской ТЭС Фото: obozrevatel.com

"На чьей стороне Минюст или c какого такого чуда украинские налогоплательщики должны погасить 70 млн грн долгов "Донецкой железной дороги" за работу на временно неподконтрольной территории? Короче говоря, сложилась довольно неприятная ситуация, в которую не по своей воле попала "Укрзалізниця". Рассказываю, обладая информацией из надежных источников. В феврале этого года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск "Донбассэнерго", решив взыскать с "Укрзалізниці" 70,3 млн грн. В сентябре поступило платежное требование от "Укргазбанка" – списать эти деньги со счетов "Укрзалізниці". Плюс 10% исполнительного сбора", – сообщил политолог.

Он объяснил, что это долг госпредприятия "Донецкая железная дорога" за заключенные в 2015 году договоры на поставку электроэнергии. Но проблема, по словам Голобуцкого, заключается в том, что "Донецкая железная дорога" тогда работала уже на временно неконтролируемой Украиной территории и получала произведенную на этой территории электроэнергию в том числе от Старобешевской ТЭС, которую сейчас контролируют боевики "ДНР".

"А денег за это "Донецкая железная дорога" не заплатила (удивительно, правда?). По решению Большой палаты Верховного Суда с июня 2020 года "Укрзалізниця" признана правопреемницей всех прав и обязанностей предприятий железнодорожного транспорта, на базе которых она создана, в том числе и ГП "Донецкая железная дорога". Руководствуясь этим фактом и приняли решение о списании долгов именно со счетов "Укрзалізниці". И здесь получается удивительная коллизия. Ведь вы знаете, что решение ВСУ означает по факту? Что "Укрзалізниця" обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога". А там, на минуточку, сумма такая ничего себе – всего более 6,5 млрд грн. Среди них (сюрприз!) – 3,5 млрд грн "Сбербанку" и 1,2 млрд грн "ВТБ Банку", – отметил он.

Политолог считает, что "Укрзалізниця" может в этой ситуации защищаться, и она это делает, апеллируя к тому, что списание более 70 млн грн – незаконно.

"Есть закон с длинным названием "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". Суть в том, что он устанавливает мораторий на обращения по взысканиям активов АО "Укрзалізниця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории АТО, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, в том числе и ГП "Донецкая железная дорога". Такой же мораторий предусмотрен в еще одном законе – "Об исполнительном производстве", – сообщил эксперт.

По его словам, несмотря на действующие нормы, в Минюсте настаивают на взыскании долгов с "Укрзалізниці".

"Во этой всей ситуации удивляет позиция Министерства юстиции. Несмотря на введенный мораторий, департамент государственной исполнительной службы, являющийся структурой Минюста, продолжает осуществлять взыскание долгов с "Укрзалізниці". Так на чьей стороне Минюст? Искренне хочется верить, что его (без)деятельность в этом деле является ошибкой, упущением, досадной случайностью... И Минюсту еще не поздно все исправить, заняв законную и, главное, государственническую позицию", – подытожил Голобуцкий.