ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Голобуцкий: Минюст настаивает, что украинские налогоплательщики должны погасить 70 млн грн долгов "Донецкой железной дороги"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Голобуцкий: Проблема в том, что "Донецкая железная дорога" тогда работала уже на временно неконтролируемой Украиной территории и получала произведенную на этой территории электроэнергию в том числе от Старобешевской ТЭС
Алексей Голобуцкий:  Проблема в том, что "Донецкая железная дорога" тогда работала уже на временно неконтролируемой Украиной территории и получала произведенную на этой территории электроэнергию в том числе от Старобешевской ТЭС
Фото: obozrevatel.com

"Укрзалізниця" не должна оплачивать долг госпредприятия "Донецкая железная дорога" за заключенные в 2015 году договоры на поставку электроэнергии, как того требует Министерство юстиции, заявил 10 сентября в своем Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"На чьей стороне Минюст или c какого такого чуда украинские налогоплательщики должны погасить 70 млн грн долгов "Донецкой железной дороги" за работу на временно неподконтрольной территории? Короче говоря, сложилась довольно неприятная ситуация, в которую не по своей воле попала "Укрзалізниця". Рассказываю, обладая информацией из надежных источников. В феврале этого года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск "Донбассэнерго", решив взыскать с "Укрзалізниці" 70,3 млн грн. В сентябре поступило платежное требование от "Укргазбанка" – списать эти деньги со счетов "Укрзалізниці". Плюс 10% исполнительного сбора", – сообщил политолог.

Он объяснил, что это долг госпредприятия "Донецкая железная дорога" за заключенные в 2015 году договоры на поставку электроэнергии. Но проблема, по словам Голобуцкого, заключается в том, что "Донецкая железная дорога" тогда работала уже на временно неконтролируемой Украиной территории и получала произведенную на этой территории электроэнергию в том числе от Старобешевской ТЭС, которую сейчас контролируют боевики "ДНР".

"А денег за это "Донецкая железная дорога" не заплатила (удивительно, правда?). По решению Большой палаты Верховного Суда с июня 2020 года "Укрзалізниця" признана правопреемницей всех прав и обязанностей предприятий железнодорожного транспорта, на базе которых она создана, в том числе и ГП "Донецкая железная дорога". Руководствуясь этим фактом и приняли решение о списании долгов именно со счетов "Укрзалізниці". И здесь получается удивительная коллизия. Ведь вы знаете, что решение ВСУ означает по факту? Что "Укрзалізниця" обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога". А там, на минуточку, сумма такая ничего себе – всего более 6,5 млрд грн. Среди них (сюрприз!) – 3,5 млрд грн "Сбербанку" и 1,2 млрд грн "ВТБ Банку", – отметил он.

Политолог считает, что "Укрзалізниця" может в этой ситуации защищаться, и она это делает, апеллируя к тому, что списание более 70 млн грн – незаконно.

"Есть закон с длинным названием "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". Суть в том, что он устанавливает мораторий на обращения по взысканиям активов АО "Укрзалізниця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории АТО, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, в том числе и ГП "Донецкая железная дорога". Такой же мораторий предусмотрен в еще одном законе – "Об исполнительном производстве", – сообщил эксперт.

По его словам, несмотря на действующие нормы, в Минюсте настаивают на взыскании долгов с "Укрзалізниці".

"Во этой всей ситуации удивляет позиция Министерства юстиции. Несмотря на введенный мораторий, департамент государственной исполнительной службы, являющийся структурой Минюста, продолжает осуществлять взыскание долгов с "Укрзалізниці". Так на чьей стороне Минюст? Искренне хочется верить, что его (без)деятельность в этом деле является ошибкой, упущением, досадной случайностью... И Минюсту еще не поздно все исправить, заняв законную и, главное, государственническую позицию", – подытожил Голобуцкий.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4514949425234926

Контекст:

В декабре 2014 года распоряжением правительства Украины участки Донецкой железной дороги и принадлежащие ей предприятия, расположенные на подконтрольной властям Украины территории, были переданы во временное управление Южной и Приднепровской железным дорогам.

В июне 2015 года "Укрзалізниця" заявила, что в "ДНР" создали поддельную Донецкую железную дорогу.

В 2017 году В "Укрзалізниці" заявили, что от Донецкой железной дороги" осталась практически руина". После освобождения от оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей "Укрзалізниця" получила устаревшие поезда в запущенном состоянии, из 144 вагонов 39 компания вынуждена была снять с эксплуатации. Все новые поезда Донецкой железной дороги оказались на оккупированных территориях.

Также боевики контролируют две основные ремонтные базы – моторвагонное депо для электропоездов "Ясиноватая" и для дизелей – "Иловайск".

Теги: Министерство юстиции, Укрзалізниця, оккупация, железная дорога, электроэнергия, Алексей Голобуцкий, долги, ДНР, Старобешевская ТЭС, имущество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях
"До сих пор его люблю". Яна Цибульская расплакалась, сообщив, что муж "сделал паузу" в их отношениях
Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет
Спирс объявила о помолвке с бойфрендом, который младше ее на 12 лет
Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден
Звезда "Папика" Петрожицкая стала заслуженной артисткой, а ее партнер по сериалу Боклан получил орден
"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова
"Танцы со звездами" после второго эфира покинули Люленов и Оруджова
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
"Невозможно описать словами, насколько я счастлив". 34-летний брат герцогини Кембриджской женился во Франции
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике
"Трусы, как у пупса", "Даже в этом памперсе красотка!" Ани Лорак надела шорты, удивившие ее поклонников
"Трусы, как у пупса", "Даже в этом памперсе красотка!" Ани Лорак надела шорты, удивившие ее поклонников
"Пошла делать", "Это ж какую силу воли надо иметь". Паперная показала любимое упражнение
"Пошла делать", "Это ж какую силу воли надо иметь". Паперная показала любимое упражнение
"Быть такой красивой в любой ситуации – это талант". Леся Никитюк показала, как выходит из частного самолета
"Быть такой красивой в любой ситуации – это талант". Леся Никитюк показала, как выходит из частного самолета
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Олега Винника не узнал". Витвицкая опубликовала фото из музея восковых фигур в Голливуде
"Олега Винника не узнал". Витвицкая опубликовала фото из музея восковых фигур в Голливуде
"В любой момент могу все потерять". Хименес-Браво рассказал, что его мотивировало заработать деньги
"В любой момент могу все потерять". Хименес-Браво рассказал, что его мотивировало заработать деньги
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
"Ну что ты творишь?", "Желанная какая". Loboda в бикини похвасталась стройным телом
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Как же она прекрасна", "Вкусняшка". Мейхер показала тело в прозрачном платье
"Как же она прекрасна", "Вкусняшка". Мейхер показала тело в прозрачном платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS