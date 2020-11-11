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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Голубовская: В одной области врачам дали премию 500 или 700 грн. Это просто издевательство

Для контроля за выплатами заработанного украинским медикам нужен отдельный орган. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

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Должен быть четкий контроль, считает Голубовская
Должен быть четкий контроль, считает Голубовская
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Надбавки к зарплатам выплачивают не всем украинским медикам. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Я думаю, что нет. Я знаю, что в Киеве во многих больницах все-таки выплачивают. Но то, что говорят врачи из других регионов... Извините, мне даже стыдно. В одной области врачам дали премию 500 или 700 грн. Понимаете? Это просто издевательство. Те руководители, которые на это идут, просто не имеют никакой совести", – сказала она.

По данным врача-инфекциониста, "деньги выделяются все-таки".

"А на местах уже… У нас же на местах самые главные сидят… То на депозит положили деньги, которые должны были быть выплачены врачам и медработникам... Это местное самоуправство. Почему я всегда против? То, что касается национальной безопасности (а инфекция – это национальная безопасность), ни на какой местный уровень и ни на какое частное мнение неспециалистов полагаться нельзя. Нельзя этого допускать", – объяснила Голубовская.

Она подчеркнула, что за этим вопросом "должен быть четкий контроль".

"Но для контроля должен быть соответствующий орган, напичканный профессионалами. Потому что сейчас, даже если сделают орган, уже никто не пойдет. Профессионалам уже не хочется никуда идти", – считает Голубовская.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

С 1 сентября медицинские учреждения, оказывающие специализированную, высокоспециализированную, паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию и экстренную помощь, получают от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) дополнительное финансирование для повышения зарплат медработникам. Зарплаты врачей были повышены на 70%, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием – на 50%, младших медицинских сестер – на 25%, подчеркивали в НСЗУ.

Теги: медицина, зарплата, премия, Алеся Бацман, деньги, медики, выплаты, финансирование, Ольга Голубовская
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