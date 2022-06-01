Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды

С 1 июня по 31 июля газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), говорится в сообщении.

Соответствующее постановление "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" Кабмин принял на заседании 31 мая.

"К указанной цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед", – уточнили в Минэнерго.

30 мая "Интерфакс-Украина" сообщило, что Харьковская ТЭЦ-5, одна из крупнейших в Украине, объявила об остановке. Глава правления предприятия Александр Минкович назвал причиной тройной рост цен с июня – с 7900 грн до 29 400 грн за 1 тыс. м³ топлива.

"Это обусловливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", – подчеркнули в пресс-службе ТЭЦ

Перед этим заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обещал, что власти планируют заморозить тарифы на газ до конца войны, соответствующий механизм, по его словам, разрабатывается. Разницу между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом предприятиям теплокоммунэнерго должно будет компенсировать государство.