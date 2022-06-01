ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин установил льготную цену на газ для поставщиков горячей воды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Льготный тариф одобрен до 1 августа
Льготный тариф одобрен до 1 августа
Фото: tec5.kharkov.ua

Кабинет Министров Украины на два месяца снизил цену на газ для производителей горячей воды, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

С 1 июня по 31 июля газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" обязана продавать его за 7420 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), говорится в сообщении.

Соответствующее постановление "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" Кабмин принял на заседании 31 мая.

"К указанной цене добавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед", – уточнили в Минэнерго.

30 мая "Интерфакс-Украина" сообщило, что Харьковская ТЭЦ-5, одна из крупнейших в Украине, объявила об остановке. Глава правления предприятия Александр Минкович назвал причиной тройной рост цен с июня – с 7900 грн до 29 400 грн за 1 тыс. м³ топлива.

"Это обусловливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", – подчеркнули в пресс-службе ТЭЦ 

Перед этим заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обещал, что власти планируют заморозить тарифы на газ до конца войны, соответствующий механизм, по его словам, разрабатывается. Разницу между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом предприятиям теплокоммунэнерго должно будет компенсировать государство. 

Контекст:

В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений. 

10 мая пресс-служба Кабмина сообщила, что правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. 

Теги: газ, энергетика, Министерство энергетики, ТЭЦ, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, цена на газ, Кабинет министров Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (166868)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (70381)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (50221)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (48988)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (47552)
6
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео (32589)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (30903)
8
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29990)
 
 
 
 