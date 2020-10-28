Кабмин выделил 3,3 млн грн помощи пострадавшим от пожаров в Харьковской области

2 сентября в Харьковской области вспыхнуло несколько масштабных пожаров, в результате которых был уничтожен целый населенный пункт. Кабинет Министров Украины распорядился выделить 13 жителям, которые потеряли здания в этом пожаре, компенсацию общей суммой 3,3 млн грн.

Кабинет Министров Украины на заседании 28 октября выделил 3,3 млн грн на предоставление материальной помощи пострадавшим от пожаров в Харьковской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на сайте Кабмина, данные средства предназначены для выплаты по 300 тыс. грн собственникам домов, которые были полностью разрушены вследствие пожаров в Харьковской области в сентябре 2020 года.

В документе отмечается, что выплаты получат 13 человек, в чьей собственности находились 11 зданий, которые из-за пожара полностью сгорели.

2 сентября в Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем было охвачено порядка 10 га леса. Лес горел недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него был виден в Чугуеве.

Также 2 сентября в ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. По словам главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, в результате пожара один населенный пункт был полностью уничтожен. Пожар ликвидировали только 6 сентября, сообщает ГСЧС.