Киев и Варшаву хотят объединить скоростным железнодорожным сообщением

Если евроколею построят, дорога из Киева в Варшаву будет занимать не более четырех часов, говорят в Мининфраструктуры Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем представить на уровне Европейского союза. Также идет подготовка, в том числе и поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице – Нижанковичи на украинско-польской границе, который является важным транспортным коридором для наших соседей", – рассказал глава министерства Александр Кубраков по итогам визита в Польшу.

Согласно сообщению ведомства, Украина и Польша работают над планом реализации проекта строительства евроколеи Киев – Варшава.

Этот проект объединит две европейские столицы скоростным транспортом, время в пути будет занимать до четырех часов, отметили в Мининфраструктуры.

Обсуждение этого и еще ряда межгосударственных инфраструктурных объектов стало возможным после достижения договоренностей о снятии "Укрзалізницею" ограничений на железнодорожный транзит в Польшу и об увеличении Польшей количества разрешений для украинских автоперевозчиков, сообщил Кубраков.