Кушнирук: Предложенные законопроекты по пенсионной реформе приведут к потере пенсионных накоплений населения

Два зарегистрированных в Верховной Раде законопроекта о пенсионной реформе не предусматривают ни механизма индексирования на инфляцию, ни защиты сбережений на уровне государства, заявил экономист Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук: Есть большая вероятность того, что граждане Украины сначала заплатят из своей зарплаты на счета негосударственных пенсионных фондов, а потом останутся без пенсий Фото: Борис Кушнірук / Facebook

В предложенных законопроектах по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусмотрены механизмы защиты сбережений граждан, поэтому эта реформа выгодна только финансовым посредникам, пишет в своем блоге на LIGA.net экономист Борис Кушнирук.

Введение второго уровня пенсионной системы, которое предусматривают два зарегистрированных в Верховной Раде законопроекта, может привести к потере сбережений, считает он.

"Эти накопления, которыми будут руководить финпосредники, в лучшем случае сильно обесценятся инфляцией и девальвацией гривны. Причем никакого механизма индексирования на инфляцию, ни защиты сбережений на уровне государства не предвидится", – заявил эксперт.

Финансовые посредники – негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами (КУА) и компании-хранители будут получать ежегодный процент за обслуживание портфеля активов, и он не зависит от того, будет расти его стоимость или падать, добавил он. Также, по оценкам Кушнирука, есть риск мошенничества со стороны финансовых посредников.

"Есть большая вероятность того, что граждане Украины сначала заплатят из своей зарплаты на счета негосударственных пенсионных фондов, а потом останутся без пенсий. И если у обанкротившихся банков была недвижимость, компьютерная техника, залоги по кредитам, которые можно продать и хотя бы частично погашать долги перед вкладчиками, то у КУА и т.д. в лучшем случае будет офисная мебель и канцелярские товары. То есть не будет чем покрыть убытки от возможного мошенничества", – написал он.

Эксперт считает, что международный опыт не доказывает эффективность такой системы пенсионного обеспечения, и среди главных негативных последствий он назвал уровень охвата потенциальных участников – он не увеличился, в некоторых случаях даже уменьшился, плюс к этому ухудшились пенсионные выплаты и выросло неравенство доходов.

"Страны Восточной Европы (именно с ними уместно сравнивать Украину) были вынуждены существенно уменьшить пенсионные взносы (Польша, Румыния, Словакия) или вовсе отменить пенсионную систему второго уровня и передать активы пенсионных фондов обратно государству (Венгрия). В конечном итоге определенную пользу от внедрения второго уровня пенсионного обеспечения в большинстве стран мира получил лишь частный финансовый сектор, который и лоббировал эти реформы", – отметил Борис Кушнирук.

На сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы – депутатский №2683 и правительственный №4408.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года. По ее прогнозу, если законопроект №2683 примут в первом квартале 2021-го и все, от кого зависит его внедрение, "засучат рукава и очень хорошо поработают", то накопительная пенсионная система начнет работать с 1 января 2022 года. По словам Лазебной, законопроект должен быть доработан.

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

В зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации, сообщила его внефракционная коллега Виктория Гриб.

Заместитель председателя совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.