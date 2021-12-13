Международный банк подписал соглашение с Украиной на $150 млн кредита

Соответствующее решение о выделении средств было принято несколькими днями ранее, 10 декабря.

Финансирование планируется выделить в дополнение к уже существующему проекту, подписанному 17 мая, сумма займа по которому составляет $90 млн.

Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию COVID-19 через: