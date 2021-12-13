Международный банк подписал соглашение с Украиной на $150 млн кредита

Соответствующее решение о выделении средств было принято несколькими днями ранее, 10 декабря.
Финансирование планируется выделить в дополнение к уже существующему проекту, подписанному 17 мая, сумма займа по которому составляет $90 млн.
Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию COVID-19 через:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 91,2 тыс. человек.