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Международный банк подписал соглашение с Украиной на $150 млн кредита

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$150 млн кредита пойдет на укрепление системы общественного здоровья
$150 млн кредита пойдет на укрепление системы общественного здоровья
Фото: depositphotos.com

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 13 декабря подписал соглашение с украинскими властями о выделении кредита в размере $150 млн для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соответствующее решение о выделении средств было принято несколькими днями ранее, 10 декабря.

Финансирование планируется выделить в дополнение к уже существующему проекту, подписанному 17 мая, сумма займа по которому составляет $90 млн.

Кредитные средства от МБРР будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, поддержку неотложных мер реагирования на пандемию COVID-19 через:

  • закупку вакцин от COVID-19 и услуг логистики;
  • приобретение средств холодовой цепи и инфраструктуры логистики, проведение обучения для медицинского персонала;
  • усовершенствование систем обращения с медицинскими отходами и их утилизации; 
  • приобретение и установку автоклавов и других устройств для дезинфекции и удаления отходов;
  • проведение кампаний по вакцинации, разработку информационных систем и приобретение IТ-оборудования для управления вакцинацией;
  • другие неотложные мероприятия по противодействию распространению COVID-19 на территории Украины.
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 91,2 тыс. человек.

Теги: помощь, кредиты, МБРР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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