Минэкономики Украины и JP Morgan заключили меморандум о взаимопонимании – Шмыгаль

На встрече Шмыгаль говорил о направлениях для инвестиций в Украину Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

"По итогам встречи Минэкономики и JP Morgan заключили меморандум о взаимопонимании. Убежден, что это будет способствовать углублению нашего сотрудничества на пути к масштабному восстановлению Украины", – написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украине нужны инвестиции для восстановления и послевоенного роста. На встрече с представителями холдинга он рассказал о таких направлениях для инвестиций, как энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление инфраструктуры.

"Правительство создает максимально благоприятную инвестиционную среду: отменяем лишние лицензии и разрешения, минимизируем требования к инвестпроектам со значительными инвестициями. Также при Кабмине работает специальный офис UkraineInvest, который прямо сейчас сопровождает восемь крупных проектов на общую сумму $1,35 млрд", – заявил Шмыгаль.

Премьер также сообщил, что правительство работает над вопросом страхования военных рисков и получением инвестиционных гарантий и уже есть договоренности с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) Группы Всемирного банка.