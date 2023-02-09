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Минэкономики Украины и JP Morgan заключили меморандум о взаимопонимании – Шмыгаль

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На встрече Шмыгаль говорил о направлениях для инвестиций в Украину
На встрече Шмыгаль говорил о направлениях для инвестиций в Украину
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Министерство экономики Украины и банковский холдинг США JP Morgan заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По итогам встречи Минэкономики и JP Morgan заключили меморандум о взаимопонимании. Убежден, что это будет способствовать углублению нашего сотрудничества на пути к масштабному восстановлению Украины", – написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украине нужны инвестиции для восстановления и послевоенного роста. На встрече с представителями холдинга он рассказал о таких направлениях для инвестиций, как энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление инфраструктуры.

"Правительство создает максимально благоприятную инвестиционную среду: отменяем лишние лицензии и разрешения, минимизируем требования к инвестпроектам со значительными инвестициями. Также при Кабмине работает специальный офис UkraineInvest, который прямо сейчас сопровождает восемь крупных проектов на общую сумму $1,35 млрд", – заявил Шмыгаль. 

Премьер также сообщил, что правительство работает над вопросом страхования военных рисков и получением инвестиционных гарантий и уже есть договоренности с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) Группы Всемирного банка.

Контекст:

В результате полномасштабной войны, которую начала Россия в феврале 2022 года, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, говорил Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер. 

Теги: США, инвестиции, банки, экономика, Всемирный банк, Министерство экономики, меморандум, JPMorgan Chase, инвестпроекты, Денис Шмыгаль, сотрудничество, Минэкономики, восстановление
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