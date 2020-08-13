ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Минюст Украины заработал на платных камерах в СИЗО уже почти 500 тыс. грн

Наибольший доход принесли платные камеры в Киевском СИЗО, наименьший – в Вольнянском учреждении исполнения наказаний, сообщило Министерство юстиции Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Услуги платных камер доступны уже в 17 СИЗО Украины
Услуги платных камер доступны уже в 17 СИЗО Украины
Фото: depositphotos.com

Введение платных камер в СИЗО принесло уже 495 531 грн дохода. Об этом 12 августа в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 гривен. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО. Наибольшая сумма была уплачена за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора – 332 тыс. грн.

Согласно обнародованной ведомством инфографике, наименьший доход от услуги получило Вольнянское учреждение исполнения наказаний – 3300 грн.

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/990648874690123

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

30 июня министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированные камеры Киевского следственного изолятора, на них были потрачены деньги, полученные от сдачи в аренду платных камер СИЗО.

24 июля Малюська сообщил о новой услуге Минюста – подарочном сертификате на нахождение в платной камере СИЗО с улучшенными условиями. Стоимость сертификата может колебаться от 1 тыс. до 12 тыс. грн. За первые часы после запуска услуги было приобретено по меньшей мере четыре таких сертификата, которые принесли 28 тыс. грн.

Теги: СИЗО, Минюст
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами"
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами" G
Виктория ВОРОНИНА
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры G
Виктория ВОРОНИНА
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer
"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак
"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак
"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси
"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
  "Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
  "Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS