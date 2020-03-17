На прошлой неделе в Украине продали около $2,1 млрд, население купило около $300 млн – НБУ

Основной спрос на валюту в Украине наблюдается со стороны бизнеса, заявили в Национальном банке Украины.

Чурий: Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями для выплат по импортным контрактам и платежам по долговым обязательствам Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Общий спрос на валюту с начала прошлой недели, когда начал падать курс гривны, составил $2,1 млрд. Об этом на брифинге 17 марта заявил зампредседателя Национального банка Украины Олег Чурий.

"Экспортеры начинают придерживать возвращение и продажу валютной выручки, импортеры пытаются купить как можно больше валюты… Население тоже реагирует очень активно. Если говорить о цифрах, то с начала прошлой недели, то есть за пять рабочих дней, общий спрос составил, по-моему, $2,1 млрд, из которых население купило примерно $300 млн, нерезиденты (это как раз та часть рынка, о которой все говорили) на самом деле купили всего $8 млн. Это даже не 1% от общей суммы спроса", – сказал он, отвечая на вопрос, какая группа оказывает наибольшее давление на курс гривны.

"Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями, которые покупали ее для выплат по импортным контрактам и платежам по долговым обязательствам", – добавил Чурий.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (с 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн. На наличном рынке курс продажи доллара составляет около 29–30 грн/$.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.