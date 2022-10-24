На украинско-польской границе откроют еще один пункт пропуска

Через новый пункт пропуска смогут двигаться легковые автомобили и грузовики общей массой до 3,5 тонны Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В министерстве сообщили, что строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры.

Через новый пункт пропуска позволят двигаться легковым автомобилям и грузовикам с общей массой до 3,5 тонны.

Сначала в нем разрешат пересечение границы пустым грузовикам, позднее пункт пропуска начнет действовать для других транспортных средств и для пешеходов.

Ведомство отмечает, что этот проект был фактически заморожен с 2007 года.

Ожидается, что новый пункт пропуска позволит разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.

О начале строительства пункта "Нижанковичи – Мальховице" Львовская ОВА объявляла в 2021 году.

Всего до конца этого года планируют открыть три пункта пропуска через госграницу на западе Украины: "Нижанковичи" на границе с Польшей, "Красноильск" и "Дьяковцы" – на границе с Румынией, сообщал 13 октября замглавы Министерства инфраструктуры Мустафа Найем.