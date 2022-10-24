На украинско-польской границе откроют еще один пункт пропуска

В министерстве сообщили, что строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры.
Через новый пункт пропуска позволят двигаться легковым автомобилям и грузовикам с общей массой до 3,5 тонны.
Сначала в нем разрешат пересечение границы пустым грузовикам, позднее пункт пропуска начнет действовать для других транспортных средств и для пешеходов.
Ведомство отмечает, что этот проект был фактически заморожен с 2007 года.
Ожидается, что новый пункт пропуска позволит разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.
О начале строительства пункта "Нижанковичи – Мальховице" Львовская ОВА объявляла в 2021 году.
Всего до конца этого года планируют открыть три пункта пропуска через госграницу на западе Украины: "Нижанковичи" на границе с Польшей, "Красноильск" и "Дьяковцы" – на границе с Румынией, сообщал 13 октября замглавы Министерства инфраструктуры Мустафа Найем.
В начале сентябре в Мининфраструктуры сообщили о кризисе на украинско-польской границе: очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум).
Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.
С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.