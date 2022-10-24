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На украинско-польской границе откроют еще один пункт пропуска

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Через новый пункт пропуска смогут двигаться легковые автомобили и грузовики общей массой до 3,5 тонны
Через новый пункт пропуска смогут двигаться легковые автомобили и грузовики общей массой до 3,5 тонны
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

До конца этого года на границе с Польшей откроют новый пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

В министерстве сообщили, что строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры.

Через новый пункт пропуска позволят двигаться легковым автомобилям и грузовикам с общей массой до 3,5 тонны.

Сначала в нем разрешат пересечение границы пустым грузовикам, позднее пункт пропуска начнет действовать для других транспортных средств и для пешеходов.

Ведомство отмечает, что этот проект был фактически заморожен с 2007 года.

Ожидается, что новый пункт пропуска позволит разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02mNa9rppDyCKkJxH43srdU4v1VhyhsExPCoxoAownaH3GVsXZDYmQhnfHNJXDHs4jl

О начале строительства пункта "Нижанковичи – Мальховице" Львовская ОВА объявляла в 2021 году.

Всего до конца этого года планируют открыть три пункта пропуска через госграницу на западе Украины: "Нижанковичи" на границе с Польшей, "Красноильск" и "Дьяковцы" – на границе с Румынией, сообщал 13 октября замглавы Министерства инфраструктуры Мустафа Найем.

Контекст:

В начале сентябре в Мининфраструктуры сообщили о кризисе на украинско-польской границеочередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум).

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.

С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.

Теги: Польша, автомобили, граница, Министерство инфраструктуры, перевозки, Мининфраструктуры, дальнобойщики, Министерство инфраструктуры Украины, грузовик, границы
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