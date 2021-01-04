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"Нафтогаз" отчитался о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины

Спрос на украинские подземные хранилища газа вырос благодаря заинтересованности иностранных клиентов и услуге "Таможенный склад", объяснили в НАК "Нафтогаз України".

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План развития газохранилищ в Украине до 2029 года предусматривает затраты в размере 13,5 млрд грн
План развития газохранилищ в Украине до 2029 года предусматривает затраты в размере 13,5 млрд грн
Фото: EPA

В подземных хранилищах газа (ПХГ) за 2020 год удалось накопить 28,3 млрд м³ газа, что является рекордным запасом за последние 10 лет, сообщила НАК "Нафтогаз України" в Facebook 4 января. 

"Услуги наших газохранилищ заинтересовали не только украинские компании. В конце декабря количество иностранных клиентов, хранящих у нас газ, превысило 90. Популярность украинских хранилищ выросла благодаря активному использованию режима "Таможенный склад", – рассказал регулятор.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/3714340575312367

Услуга позволяет клиенту хранить в ПХГ газ до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин. Так, за 2020 год в режиме "Таможенный склад" в украинские ПХГ накачали 11,2 млрд м³ газа.

В конце года оператор газохранилищ ввел еще одну услугу – мониторинг хранения газа, передаваемого в залог. Теперь банки могут следить за операциями с газом в хранилищах, который клиенты используют в качестве залога для получения кредитов, говорится в сообщении.

В компании отметили, что летом 2020 года утвердили план развития газохранилищ до 2029 года на сумму 13,5 млрд грн и в этом году продолжат его реализацию.

Отопительный сезон 2019/2020 Украина завершила с запасами газа в ПХГ более 15,8 млрд м³. По информации "Нафтогазу України", они были самыми высокими за последние 30 лет. В октябре 2019 года "Нафтогаз" также заявлял о рекордных за последние 10 лет запасах газа в хранилищах.

НАК "Нафтогаз України" в январе 2021 года решил повысить цену на природный газ для бытовых клиентов до 7,22 грн за м³. 

Теги: газ, НАК Нафтогаз, отопительный сезон, ПХГ, природный газ
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